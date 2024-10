La Policía Nacional alerta de un nuevo modelo de estafa bancaria que vacía tu cuenta: este es el spoofing

En los últimos años se han llegado a normalizar este tipo de fraudes que atentan contra la seguridad de los ciudadanos de a pie. Y es que el vacío legal que dejan las leyes del Gobierno de España con respecto a estos engaños cada vez es más amplio y es aprovechado por las empresas con el fin de navegar dentro de la legislación sin cometer directamente un acto ilegal. En realidad, la moralidad pasa a un segundo plano cuando el dinero entra por la puerta, esto no es nuevo. Sin embargo sorprende el poco trato que tienen las autoridades en relación a este grave suceso. Un problema que lleva acechando al bolsillo de las familias durante décadas y que parece no tener fin como consecuencia de la incomparecencia de la defensa de las instituciones públicas.

En los tiempos que corren y con los casos conocidos a diario, la Policía Nacional recomienda no fiarse de ningún tipo de llamada protagonizada por un número desconocido. En concreto, en términos de contratación ya sea con razón bancaria o por línea telefónica, es conveniente extremar la precaución y, sobre todo, no proporcionar datos personales que puedan comprometer la seguridad de tu patrimonio. Por supuesto se recalca la importancia de preguntar al emisor sobre la empresa que representa y asegurarse de que no hay un peligro vigente en el transcurrir de la llamada.

La estafa fue conocida a través de un usuario de X, antes Twitter, donde un usuario hizo pública su experiencia exponiendo el hecho de que le habían vaciado la cuenta bancaria entera. Esta entidad externa se encargo de robar los ahorros de toda una viuda en cuestión de segundos. El trato con los usureros fue a través de una llamada telefónica, los mismos se hicieron pasar por la asociación bancaria a la que el individuo pertenecía a través de un número de teléfono ajeno a la mencionada. De este modo, el internauta expuso la (no) ayuda de su banco, el cual aseguraba que no podía hacer nada ante este suceso y le denegó cualquier tipo de compensación.

¿En que consiste el spoofing?

El motivo principal por el que Miguel Ángel Sánchez cayó en la trampa del atracador en cuestión fue por la falsa seguridad que el llamante le proporciono asegurando por activa y por pasiva el hecho de que pertenecía a su banco. Este nuevo fraude telefónico, que recibe el nombre de Spoofing, encuentra su origen en una llamada que recibe el usuario desde un número que en nuestra pantalla aparece con el nombre de nuestra entidad financiera. En el caso del tuitero llamaron en representación a ING, aunque es probable que también suceda con otro tipo de bancos.

El supuesto objetivo del llamado reside en notificar al individuo sobre movimientos sospechosos en su cuenta bancaria y la congruente aparición de una estafa, el engaño del engaño. De este modo, el supuesto banquero recomienda mover toda la masa económica a una nueva cuenta donde este seguro y no se permita el acceso a terceros. Para efectuar esos movimientos de dinero, se produjeron a través de unos SMS recibidos desde un número perteneciente al banco, a ING. Una vez aceptada esta última opción la estafa, la verdadera, ya se ha consumado.

¿Qué medidas ha tomado la Policía?

La Policía Nacional se ha personado sobre este tema alertando sobre la posible difusión de este método de robo. De hecho la recomendación que ha dado es, en este tipo de casos en los que está en juego una gran cantidad de dinero, desconfiar de llamadas sospechosas y llamar a tu entidad bancaria para confirmar los sucesos que nos han contado en la llamada, es decir las transacciones anómalas de capital. Una vez verificada la información podremos saber si realmente se trataba de una estafa o si lo que nos habían contado era real. En ese caso se recomienda seguir las indicaciones proporcionadas por tu entidad bancaria.