Nueva prohibición en cafeterías: cada vez más establecimientos no permiten entrar con esto

El concepto de trabajar desde una cafetería ha sido una tendencia en crecimiento durante los últimos años. Sin embargo, muchos propietarios de estos establecimientos están comenzando a poner límites a esta práctica, implementando nuevas normativas para evitar que sus locales se conviertan en oficinas improvisadas.

Cada vez más cafeterías han optado por prohibir el uso de ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos, buscando recuperar la esencia de un espacio social y relajado, en lugar de una extensión del teletrabajo.

Este fenómeno se intensificó después de la pandemia, cuando el teletrabajo se volvió más común y muchas personas empezaron a buscar alternativas fuera de casa para desempeñar sus tareas. Sin embargo, la afluencia de estos trabajadores digitales ha generado una reducción en la rotación de clientes y, en algunos casos, una caída en las ventas.

Solución al problema

A pesar de que algunas cafeterías han optado por una prohibición total, otras buscan soluciones intermedias. En algunos establecimientos, los clientes solo van a poder usar sus portátiles en días específicos y en zonas designadas. Con este enfoque, se logrará equilibrar las necesidades de quienes buscan un espacio para trabajar y aquellos que simplemente quieren disfrutar de un café en un ambiente relajado.

Sin embargo, no todos los propietarios están convencidos de implementar restricciones. No obstante, se reconoce que los trabajadores remotos suelen permanecer más tiempo y consumir menos.

Algunos consideran que esta norma es injusta, especialmente si el local está vacío. Otros comprenden la situación, ya que reconocen que la presencia de teletrabajadores puede perjudicar la rentabilidad del negocio.

La negativa de los clientes

Estas medidas se amparan en el derecho de admisión que poseen los propietarios de los establecimientos.Este derecho les permite establecer normas objetivas y no discriminatorias para regular el uso de sus espacios, siempre que se comuniquen de manera clara a los clientes.Por ejemplo, prohibir el uso de portátiles durante ciertas horas es legal si se informa adecuadamente y no se discrimina a ningún colectivo en particular.

Hay clientes que entienden la necesidad de estas medidas, reconociendo que ocupar una mesa durante varias horas con una sola consumición puede afectar negativamente al negocio.

Por otro lado, quienes acostumbran a trabajar desde cafeterías pueden sentirse afectados por estas restricciones, buscando alternativas como espacios de coworking más adecuados para sus necesidades laborales.

Para algunos locales, eliminar las pantallas es una forma de recuperar el espíritu de las cafeterías como lugares de encuentro y conversación. Para otros, representa una forma de asegurar su rentabilidad.