Un nutricionista zanja el debate: así reacciona tu azúcar en sangre al beber Coca-Cola Zero

Muria comenzó su prueba en ayunas, registrando 101 mg/dL de glucosa. Tras consumir una Coca-Cola Zero y realizar mediciones posteriores, sus niveles bajaron a 90 mg/dL, contradiciendo la creencia popular de que estas bebidas causan picos de insulina. "La Coca-Cola Zero no engorda ni altera el azúcar en sangre", afirmó el experto, destacando que los edulcorantes artificiales no activan las mismas respuestas metabólicas que el azúcar tradicional.

La ciencia detrás del experimento

Los edulcorantes utilizados en estas bebidas tienen un poder endulzante mucho mayor que el azúcar, pero sin aportar calorías significativas. Sin embargo, cabe destacar que, aunque el estudio muestra resultados inmediatos favorables, se necesitan más investigaciones para comprender los impactos a largo plazo en la microbiota intestinal y otros aspectos metabólicos.

El experimento de Muria ha generado un importante debate en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron sus propias experiencias con bebidas light. Aunque los resultados son claros en el corto plazo, los nutricionistas insisten en que el consumo debe ser moderado.

Si bien este análisis aporta datos valiosos, los profesionales de la salud recuerdan que cada persona metaboliza los alimentos de manera diferente. La Coca-Cola Zero puede ser un alimento ocasional en nuestra dieta, pero no debemos olvidar que una alimentación saludable basada en productos naturales es esencial para nuestro bienestar. Como concluye Muria, "lo importante es mantener un enfoque crítico y equilibrado ante cualquier producto procesado".