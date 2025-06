Esta es la desconocida función del aire acondicionado que permite ahorrar mientras se enfría la casa

El calor llegó a España con el final del mes de mayo. Aunque se hizo esperar, las altas temperaturas comenzaron a dominar la Península. Esto provoca que las personas abran las ventanas buscando desesperadamente un poco de aire, que en ocasiones llega caliente y no hace sino que empeorar la situación. En ese momento no hay vuelta atrás, es la hora de encender un ventilador o el electrodoméstico más codiciado en esta época calurosa, el aire acondicionado.

Este aparato es un equipo de climatización diseñado para controlar la temperatura, humedad y calidad del aire en un espacio cerrado, como una habitación, oficina, automóvil o edificio. El aire acondicionado funciona mediante un proceso de enfriamiento y deshumidificación del aire ambiente, utilizando un refrigerante que absorbe el calor del aire y lo expulsa al exterior, reduciendo así la temperatura y la humedad del ambiente interior.

También se suelen diferenciar de los ventiladores por tener más funciones, especialmente los más modernos. Habitualmente se suele utilizar la de enfriar, sin entrar a valorar los detalles del programa. El usuario se centra únicamente en enfriar, pero puede haber formas más eficientes de hacerlo. 'Xakata', comunidad experta en tecnología, revela un truco para enfriar la casa gastando lo menos posible.

El truco para enfriar la casa al menor precio

El experto introduce este truco con una pregunta: "¿Sabías que el aire acondicionado tiene una función que casi nadie conoce, que ayuda a quitar el calor y que permite ahorrar dinero?". Introducido de esta manera para algo bastante llamativo, pero poca gente lo usa: "No solemos complicarnos mucho con el aire acondicionado y es normal. Cuando hace calor lo conectas en modo enfriamiento y listo". Sin embargo, explica que hay otra función más eficiente: "También puedes quitar la sensación de bochorno sin gastar tanto".

Aire Acondicionado Dreamstime

La función es la siguiente: "Se trata del modo 'dry' o deshumidificador del aire acondicionado". Sirve para lo siguiente: "La misión de este modo no es la de enfriar ni la de calentar la sala sino la de expulsar el exceso de humedad ambiental que contiene el aire de la habitación". Suele estar disponible en la mayoría y aparece así: "En el mando lo puedes encontrar, generalmente, con el icono de unas gotitas de agua".

¿Cuándo es útil utilizar este modo?

No siempre es el ideal, pero si puede ser muy útil en algunas ocasiones: "En situaciones donde la humedad dentro de casa se nota, pero la temperatura no es tan alta como para poner el modo de enfriamiento". Esto puede ayudar en esta época de inicio de verano en la que empieza a hacer más calor, pero aún no es extremo. También en esta situación: "Cuando el sol no está pegando excesivamente fuerte, pero tienes esa sensación de bochorno constante".

Ayuda ante el moho

"También es útil para evitar la aparición de moho en las paredes y prevenir algunos problemas de alergias", explica el experto. Esto se debe a que el moho suele aparecer con el exceso de humedad y la condensación. Al reducir esa humedad, se genera un ambiente menos propicio para su aparición. Concluye recordando el beneficio que más interesa a corto plazo: "Como su consumo eléctrico suele ser más reducido, te ahorras unos euros".