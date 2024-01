El operativo de la Xunta recoge más de 3.450 kilos de pélets

El dispositivo desplegado por la Xunta en las playas y en el mar para la recogida de pélets perdidos por el mercante Toconao en aguas portuguesas ha permitido recoger hasta el momento más de 3.450 kilos del material, el equivalente a 138 sacos.

Además de los pélets, desde el 10 de enero se han retirado de los arenales más de 9.600 kilos de otros plásticos asimilables a residuos urbanos.

Según ha informado el Ejecutivo gallego, este viernes el personal movilizado por el Gobierno gallego ha sacado 138 kilos de pélets de las costas gallegas, el equivalente a algo más de cinco sacos, así como otros 700 kilos de plásticos de distinto tipo, informa Ep.

Este sábado el operativo de vigilancia detección y limpieza por tierra y mar está integrado por casi 400 efectivos repartidos por 43 playas de 23 ayuntamientos gallegos y el Servizo de Gardacostas continúa haciendo un seguimiento de la situación a través de los helicópteros Pesca 1 y 2, cuatro embarcaciones de gran porte y dos patrulleras de menor dimensión.

A mayores, el Ejecutivo Central ha aportado un avión y un helicóptero. Aún así, es posible que debido a las condiciones meteorológicas los medios aéreos y marítimos puedan ver condicionada su actuación por la necesidad de atender otras obligaciones como el apoyo de buques pesqueros y barcos bateeiros, el salvamento o la vigilancia y control de flota.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado una carta a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le solicita que el Gobierno, "a la mayor brevedad posible", exija a la armadora del buque responsable del vertido de pélets la responsabilidad medioambiental derivada de "los posibles daños al dominio público marítimo-terrestre por contaminación procedente de la perdida de un contenedor de pélets de plástico".

En la misiva, el titular del Ejecutivo autonómico recuerda a Ribera que la competencia de Galicia en materia de vertidos al mar "se limita a los realizados desde tierra, y no a los que se llevan a cabo desde el mar, dado que los preceptos estatutarios sobre la materia se refieren al mar territorial como lugar de recepción de los vertidos, no como origen de éstos".

Además, expone que el Gobierno central no activó "ni el Plan Marítimo Nacional ni el Plan Estatal de la Protección de la Ribera del Mar frente a la contaminación". En Galicia, por el contrario, ha destacado, la Xunta "sí activó el Plan Camgal, incluso elevando el nivel de alerta, dada la exigencia por la Administración del Estado de dicho requisito para cooperar con la comunidad".

Rueda señala en la carta que en este momento es "esencial" que se adopten las medidas de exigencia de responsabilidad previstas en la Ley 26/2007, de responsabilidad ambiental, y que, "cuando se trata de daños al dominio público marítimo-terrestre, como es el caso, la competencia es de la Administración General del Estado".

Además, pide tener en cuenta que el sector pesquero, marisquero y acuícola de Galicia es "prioritario y estratégico", y es "esencial" para su promoción y desarrollo el mantenimiento de un litoral libre de contaminación, "de tal modo que se evite, en particular, los daños reputacionales que puede suponerle la existencia de cualquier mínima duda sobre la calidad y seguridad de sus productos".

Por todo ello, la Xunta, "en su condición de interesada" al haber adoptado también medidas operativas para responder a este vertido, solicita que, "de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 26/2007, se inicie el procedimiento de exigencia de la responsabilidad medioambiental".

Así, demanda que se identifique a los sujetos responsables; que se evalúen los posibles daños medioambientales producidos en el dominio público; que, en su caso, se definan las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños; que se definan las medidas de reparación; y que se establezca la cuantía y obligación de pago de las medidas adoptadas y ejecutadas por las autoridades autonómicas y locales. LAMENTA QUE NO LO HAGA "DE OFICIO"

En declaraciones a los medios este sábado en Ribadeo, Alfonso Rueda ha insistido en que el Gobierno debería haberlo hecho "de oficio", para exigir responsabilidades "a quien fue origen, la empresa armadora del buque que llevaba el contenedor".

"Había que intentar localizar esos contenedores, no se puede renunciar y decir que no hay ninguna manera. Había que seguir intentando, como hacen los medios de la Xunta, buscar los sacos en el mar, reaccionar y pedir responsabilidades, todos los gastos y el daño que se ha producido tiene que haber un responsable", ha manifestado.

Así, ha señalado que se dirigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, ha apuntado, ha estado "muy ocupado en otras cosas", para que se dirija a la armadora y le diga "que tiene que asumir responsabilidades y tiene que pagar todos los daños y gastos en los que se ha incurrido en la limpieza y en todo el daño reputacional".

En esta línea, ha asegurado que, de no hacerlo, "no sería entendible". "No entiendo por qué no lo hicieron ya, pero ahora que la Xunta lo ha pedido, como parte implicada que está poniendo medios, por lo menos que lo haga", ha expuesto.

El titular del Gobierno gallego hacía estas declaraciones en el municipio lucense de Ribadeo, donde ha visitado la 'food truck' de la Xunta 'Galicia sabe aMar'.

Allí, ha aprovechado para reivindicar los productos pesqueros gallegos, después de que durante estos días, ha apuntado, "los de siempre hayan puesto en riesgo su prestigio".

"Se levantaron muchos bulos, se dijeron muchas cosas que no eran verdad, se dañó una imagen que era impecable, por lo tanto hoy estamos aquí para decir lo que decimos con mucha insistencia desde siempre, que Galicia sabe a mar, que tiene unos productos de primera calidad y que lo siguen siendo", ha manifestado.