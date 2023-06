Pablo Ibar, "destrozado": "Ya no sé qué más puedo hacer para demostrar mi inocencia y tener un juicio justo"

El hispano-estadounidense Pablo Ibar, que está cumpliendo una pena de cadena perpetua por un triple crimen cometido en 1994, afirma sentirse “destrozado” tras el último fallo en su contra, una decisión que considera una “sentencia de muerte”.

Así lo afirma en dos cuartillas de cuaderno manuscritas que ha remitido a la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo después de que el Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito de Florida haya rechazado los argumentos de su abogado, Joe Nascimento, quien había pedido la revocación de la cadena perpetua y la celebración de un nuevo juicio "con todas las garantías".

El preso de origen vasco, que siempre ha negado la autoría del crímen, verbaliza en la carta su desolación por el fallo del tribunal, una decisión que cree “falta de justicia”.

"Ya no sé qué más puedo hacer para demostrar mi inocencia y tener un juicio justo", escribe Ibar, quien considera, por un lado, que la negativa de la Corte de apelación a estimar el recurso y, por otro, que lo haya hecho sin fundamentar siquiera los motivos de su decisión vienen a suponer "una nueva sentencia de muerte". "No estoy en el corredor de la muerte, pero todavía tengo una sentencia de muerte", subraya.

EL ESTADO CONTRA PABLO IBAR, la serie documental dirigida por Olmo Figueredo HBO La Razón

Pablo Ibar concluye el escrito agradeciendo las "innumerables muestras de apoyo" que ha recibido desde diferentes lugares del mundo. “A todos los que me han apoyado, los quiero con todo mi corazón y alma” escribe, y se despide con un "gracias por eso".

Por su parte, la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo dio a conocer un vídeo que le ha remitido la esposa de éste, Tanya, en el que ésta afirma que ambos viven una “situación difícil” tras las últimas resoluciones judiciales, ante las cuales se sienten “muy perdidos, y aunque no perdamos la esperanza, os pedimos que no olvidéis a mi marido”. Añade, en este sentido, que "seguimos luchando por traerlo de vuelta a casa y liberarlo de este lugar. No se merece estar ahí", antes de agradecer las muestras de apoyo recibidas. "Os necesitamos más que nunca", concluye.

La asociación ha publicado la carta este lunes, día en que se cumplen 29 años del crimen por el que está cumpliendo una condena de cadena perpetua.

La defensa de Pablo Ibar se plantea ahora interponer un recurso ante el Tribunal Supremo de Florida. Se trata del mismo estamento que en 2016 anuló la condena a pena de muerte que entonces recaía sobre Ibar y ordenó repetir el juicio. Entonces, el alto tribunal estadounidense estimó que las pruebas que existían contra el preso eran "escasas" y "débiles".