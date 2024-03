El Papa no logró leer la catequesis: "Todavía no puedo"

El papa Francisco decidió este miércoles no leer la catequesis preparada para la audiencia general y en su lugar lo hizo un colaborador porque, afirmó: "Todavía no puedo", en referencia a los problemas respiratorios que arrastra desde hace tres semanas.

"Ahora la catequesis de hoy, siempre sobre vicios y virtudes. He pedido al monseñor que la lea porque yo todavía no puedo", dijo el Santo padre, que antes de iniciar la audiencia recorrió en "papamóvil" la plaza de San Pedro para saludar a los fieles.

Hace tres semanas, el papa Francisco tuvo una gripe y desde entonces aunque ha seguido con su agenda no ha podido leer en muchas ocasiones ya que se cansa al leer largos discursos.

En la catequesis. se reflexionó sobre la virtud de la prudencia que ayuda al hombre a elegir "qué camino tomar" y "no es que no pueda cometer errores, después de todo sigue siendo humano; pero evitará grandes bandazos. La prudencia, en cambio, es la cualidad de quienes están llamados a gobernar: saben que administrar es difícil, que hay muchos puntos de vista y que es preciso tratar de armonizarlos, que no se debe hacer el bien de algunos, sino el de todos", añadió.