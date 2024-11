El Papa pide a las Agustinas de Talavera "tener en el corazón las necesidades de los demás"

El Papa Francisco ha recibido este jueves a una representación del Convento de Agustinas de Talavera de la Reina, en Toledo (España) que celebraron el año pasado el 450 aniversario de su fundación, y las pidió "tener en el corazón las necesidades de los demás".

El pontífice recordó de nuevo la tragedia en Valencia, "donde están sufriendo tanto", y también los problemas por las lluvias torrenciales en Barcelona, por lo que las pidió que se ocupen de los que sufren.

"¿Ustedes saben que hay gente que no tiene trabajo?, y cuando alguno va a quejarse de que tiene mucho trabajo, piense en los que no lo tienen. Hay gente que no puede pagar el alquiler y que la van a desalojar. Cuando uno en su casa parroquial, en su convento, los días de nieve o de lluvia está abrigadito, piensen que hay gente que duerme al aire libre, bajo cualquier cosa", dijo el Papa.

También les pidió "que no pierdan la alegría ni el sentido del humor", porque "cuando un cristiano, más aún una religiosa, un religioso, pierde el sentido del humor, se avinagra, y es tan triste ver a un cura, un religioso o una monja avinagrados".

"Siempre hay que estar con la sonrisa y el buen humor. Les recomiendo rezar todos los días una oración muy bella de santo Tomás Moro para pedir el sentido del humor", señaló.

El Papa se ha reunido asimismo con un grupo de seminaristas de Toledo, a los que ha pedido "cercanía" y una "espiritualidad sencilla". "Ustedes saben que los presbíteros tienen que ser cercanos, tienen que fomentar la cercanía: primero, la cercanía con Dios, de tal manera que haya esta capacidad de encontrar al Señor, estar cercanos con el Señor. Segundo, cercanía con los obispos, y los obispos cercanía con los presbíteros", ha señalado el Papa durante su audiencia.

Así, ha asegurado que si un sacerdote no está cercano a su obispo, "es rengo" (cojo) y "le falta algo".

Por otro lado, el Pontífice ha recordado que esta semana se prepara la tradicional fiesta de "El Reservado", una fiesta eucarística que recuerda el momento en que el Santísimo Sacramento fue reservado por primera vez en el sagrario de reservado en el Sagrario de la capilla del Seminario Menor de la diócesis de Toledo.

"Esta interesante conmemoración tiene tres momentos: la celebración de la Eucaristía, la exposición del Santísimo durante todo el día y, finalmente, la procesión. Estas etapas nos pueden servir para recordar los elementos fundamentales del sacerdocio al que ustedes se están preparando. En primer lugar, la celebración eucarística. Jesús que viene a nuestras vidas para darnos la prueba del amor más grande. Jesús nos convoca, como Iglesia, para hacerse presente en el sacerdocio y en el pueblo, en el sacramento y en la Palabra. Ojalá que tenerlo en la tierra absorba las vidas de ustedes y los corazones", ha dicho el Papa.

Asimismo, el Pontífice ha señalado que "es bueno mirar al santo Pueblo fiel de Dios en su espiritualidad sencilla".