El Papa: «Que se respete el derecho humanitario en los conflictos»

«Que la comunidad internacional actúe con firmeza para que en los conflictos se respete el derecho humanitario». Es el grito que ha lanzado este domingo el Papa Francisco durante el rezo dominical del ángelus. Desde el ventanal del apartamento pontificio del Vaticano, y con un cielo encapotado por la lluvia, reiteró un llamamiento constante en su pontificado, que se ha intensificado, no solo en esta Navidad, sino desde la invasión de Ucrania a esta parte.

De hecho, el Obispo de Roma citó explícitamente al país europeo para elevar una oración para que se acabe el asedio ruso, además de nombrar a Palestina, Israel, Líbano, Siria, Myanmar y Sudán. «No olvidemos que la guerra es siempre una derrota, ¡siempre!», subrayó en lo que se ha convertido ya en un lema vital de Jorge Mario Bergoglio.

«Basta de golpear a los civiles, basta de golpear las escuelas, los hospitales, basta de golpear los lugares de trabajo», clamó el primer Papa latinoamericano de la historia, precisamente para dar contenido a la petición a los líderes mundiales para que se respeten esas líneas rojas con respecto a los derechos humanos que buscan limitar los efectos de los conflictos armados. Fueron los Convenios de Ginebra de 1949 los que pusieron las bases de este marco de convivencia al que le siguieron otros protocolos que, de alguna manera, instan a proteger a las personas que no participan en el frente y establecen una serie de restricciones en las armas y tácticas militares.

Lo cierto es que la Iglesia cuenta con una fundamentada doctrina con respecto a la no violencia que ahora abandera Jorge Mario Bergoglio y que encuentra en la encíclica «Pacem in Terris» de Juan XXIII, a la que se suma la constitución «Gaudium et Spes» del Concilio Vaticano II como su principal referente. Aunque hay quien ha considerado que la Iglesia se mantiene de alguna manera equidistante o neutral ante cualquier enfrentamiento interno o entre países, la Santa Sede siempre ha buscado situarse al lado de las víctimas y en el «bando» de una paz, desde las coordenadas de la justicia y la misericordia.

Con estas premisas como telón de fondo, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedito XVI y Francisco han aterrizado sus postulados a su impronta personal pero, sobre todo, al contexto internacional en el que han tenido que moverse. En la memoria colectiva queda el discurso pronunciado por Karol Wojtyla ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el 13 de enero de 2003, donde se opuso con gran firmeza, que fue cuestionada por los líderes occidentales, para evitar un conflicto en Irak, una reivindicación que cayó en saco roto. Dos meses después, Estados Unidos lanzaba la intervención militar.

Ahora Francisco, con este llamamiento a respetar los derechos humanos más básicos busca de alguna manera frenar la escalada de violencia sin límite que parece vislumbrarse de manos de Vladimir Putin, pero también de Benjamin Netanyahu, con una amenaza latente del uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Y todo, desde su percepción de que el planeta estaría ya sumergido en lo que él mismo denomina como «una tercera guerra mundial a pedazos», diseminada por diferentes países en los cinco continentes.

En este contexto, y con la mirada puesta en Kiev y la invasión rusa, Francisco ha llegado a defender la legítima defensa mediante la fuerza militar, algo que contempla el Catecismo. «La legítima defensa no solo es lícita sino también una expresión de amor a la patria. El que no se defiende, el que no defiende algo, no lo ama. El que defiende algo lo ama», ha llegado a explicar el Pontífice. Eso sí, bajo la advertencia de que «puede ser inmoral si la intención es provocar más guerra, o vender armas o tirar armas que un país ya no necesita». «La motivación es lo que califica en gran parte la moralidad de esta acción», apunta, sabedor de que se da una interpretación demasiado amplia de este posible derecho.

Eso sí, Francisco ha querido introducir tanto en el espacio civil como en el eclesial un debate sobre el concepto de ‘guerra justa’. «Es fácil optar por la guerra bajo el pretexto de todo tipo de razones, supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, incluso recurriendo a la manipulación de la información. De hecho, en las últimas décadas, todas las guerras han sido supuestamente ‘justificadas’», apunta el Sucesor de Pedro en su encíclica «Fratelli tutti».

Con este primer apunte llega a asegurar que el poder destructivo que llegan a ofrecer las nuevas tecnologías llevan a pensar que la guerra ha dejado de ser una posible solución a un conflicto. «Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible ‘guerra justa’», asevera el Pontífice, que entona sin dudar: «¡Nunca más la guerra!».

Por eso, Francisco en su intervención en el ángelus denunció que vivimos «un tiempo como el nuestro, donde hay tanta necesidad de luz, de esperanza y de paz, donde los hombres a veces crean situaciones tan complicadas que parece imposible salir de ellas». En clave creyente presentó a Cristo como «la luz que brilla en las tinieblas». El Obispo de Roma apuntó que hoy Jesús de Nazaret se presenta «abriendo también en las noches más oscuras de la humanidad ventanas de luz que la oscuridad no puede cubrir».