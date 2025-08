¿Viajas en avión este agosto? Esto es lo que tu piel necesita para no deshidratarse, palabra de experta

¿Estás contando las horas para irte de vacaciones y tu viaje empieza en un avión? Entonces seguro que ya estás planificando el look de aeropuerto, qué meter en la maleta y hasta el snack para el trayecto… Pero hay algo que muchas veces olvidamos y que nuestra piel no perdona: la deshidratación en cabina. Si alguna vez has aterrizado con la cara apagada, los ojos hinchados y los labios secos como un desierto, no es casualidad. Volar, sobre todo en trayectos largos, altera el equilibrio de la piel más de lo que imaginas.

La buena noticia es que con una rutina sencilla (pero efectiva) antes, durante y después del vuelo, puedes evitar el efecto piel exprimida y llegar a tu destino con buena cara. Karla Pires, farmacéutica experta en dermocosmética y responsable de calidad de Planet Skin, nos cuenta como tiene que ser la guía definitiva que te acompañará a 30.000 pies de altura. Spoiler: tu neceser de belleza va a convertirse en tu mejor aliado.

La rutina infalible para mantener tu piel hidratada si viajas en avión

El secreto para mantener la piel jugosa a 10.000 metros de altura está en la preparación y en saber qué necesita en cada fase del viaje. No se trata de llevar medio tocador en el neceser, sino de elegir bien tus aliados: fórmulas que hidraten en profundidad, refuercen la barrera cutánea y calmen el estrés dérmico que provoca la altitud. Aquí tienes todo lo que deberías hacer y llevar para que tu piel no sufra ni un despegue más.

Antes del vuelo

Limpieza + hidratación intensiva

Triple oil cleanser, de Planet Skin (26,95 euros)

Triple oil cleanser. Planet skin

Este aceite limpiador 3 en 1 elimina impurezas, restos de protector solar y maquillaje sin resecar la piel. Formulado con aceites vegetales nutritivos, refuerza la barrera cutánea antes del vuelo, evitando la sensación de tirantez típica en cabina. Ideal para preparar la piel y que los activos posteriores penetren mejor.

Ampolla madagascar centella, de Skin1004 (27,99 euros)

Ampolla madagascar centella. Skin1004

Un sérum calmante y ultra hidratante con niacinamida, ácido tranexámico y centella asiática. Su textura ligera penetra rápido y aporta confort inmediato, ayudando a prevenir la irritación y el tono apagado que suele aparecer durante el viaje.

Vegan deep moist mist, de Licorne (19,95 euros)

Vegan deep moist mist. Licorne

Bruma vegana enriquecida con cactus y ceramidas, perfecta para sellar la hidratación antes del despegue. Crea una película protectora invisible que evita la pérdida de agua y calma la piel desde el primer spray.

Durante el vuelo

Hidratar, calmar y drenar

Toner pad cica mild, de Vt (22,95 euros)

Toner pad cica mild. Vt

Estos discos empapados en centella asiática y ácido hialurónico son un salvavidas si necesitas limpiar o refrescar tu rostro sin moverte del asiento. Al no necesitar aclarado, puedes usarlos antes de reaplicar bruma o hidratante.

Pig collagen jelly pack, de Holika Holika (16,95 euros)

Pig collagen jelly pack. Holika holika

Gel-mascarilla rica en colágeno, ideal para aplicar 10 minutos antes de aterrizar. Hidrata, suaviza y devuelve elasticidad al rostro, ayudando a contrarrestar los efectos de la altitud y el aire seco de la cabina.

Al aterrizar

Chute de antioxidantes + tratamiento reparador

Reedle shot 700, de Vt (34,99 euros)

Reedle shot 700. Vt

Sérum concentrado con activos antioxidantes que revitalizan la piel al instante. Aplicado tras el vuelo, ayuda a reparar la barrera cutánea, recuperar luminosidad y reducir el aspecto fatigado del rostro.

Contorno de ojos con cafeína + bálsamo de labios nutritivo

La zona del contorno de ojos es la primera en acusar la hinchazón y la sequedad. Busca fórmulas con cafeína o aplicadores en roll-on para drenar, y reaplica un bálsamo labial con manteca de karité o aceites vegetales para restaurar el confort perdido.

'Un vuelo es como someter tu piel a una ola de calor con aire seco y falta de sueño. Si la tratas con cariño y te anticipas, no solo evitarás el efecto cara de avión: tu piel te lo agradecerá durante todo el viaje', resume Karla Pires. Así que ya lo sabes. Esta vez, además del pasaporte y la tarjeta de embarque, no olvides meter en el neceser tu nuevo escuadrón beauty. Llegarás a tu destino vacacional con la piel radiante.