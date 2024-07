El papa recibe a miles de monaguillos en peregrinaje en una audiencia en plaza San Pedro

El Papa Francisco recibió este martes en una audiencia en la plaza San Pedro a decenas de miles de niños y jóvenes de la Asociación Internacional de Monaguillos (CIM) en su decimotercera peregrinación al Vaticano, en un acto acompañado de música y ambiente festivo en una jornada marcada por el calor.

Francisco saludó a los congregados en un recorrido en papamóvil por la plaza San Pedro y la aledaña Vía de la Conciliación, y alabó el tema central de la peregrinación de los monaguillos, "Contigo", en referencia a la cercanía de los fieles con Jesucristo.

"Contigo. Es una expresión que abarca el misterio de nuestra propia vida, el misterio del amor", remarcó el papa.

"¿Saben por qué me impacta? Porque dice todo en un vocablo. Es hermosísimo, y ofrece un espacio para el análisis y la búsqueda de los significados posibles", agregó el pontífice.

El acto en la plaza San Pedro empezó a las 16:00 hora local (14:00 GMT) y se alargó pasadas las 19:00 (17:00 GMT). El pontífice se juntó al evento hacia las 17:40 (15:40 GMT) entre el ánimo de miles de jóvenes que recurrieron las calles de alrededor del Vaticano en las horas previas pese a las altas temperaturas que se registran en Roma.

"También tú -gracias a Jesús, siempre y sólo gracias a Él- también tú puedes decirle a tu prójimo 'yo estoy contigo'. No con palabras, sino con las obras, los gestos, el corazón, con cercanía concreta: llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, sin juicios ni prejuicios, sin cerrazones, sin exclusiones", agregó Francisco.

El papa instó a estar cerca de aquellos con los que uno se siente ajeno o incluso contrario: "También contigo, que no me resultas simpático; contigo, que eres diferente a mí; contigo, que eres extranjero; contigo, aunque sienta que no me comprendes; contigo, que nunca vas a la Iglesia; contigo, que dices que no crees en Dios", remarcó el pontífice en su discurso.

Los jóvenes que culminaron su peregrinaje en la Santa Sede eran procedentes en gran medida de Alemania, y también de otros países como Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Serbia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, Hungría o Portugal.