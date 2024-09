Ni con el pasaporte español: estos son los países que exigen un visado previo para visitarlos

Ser español abre muchas puertas, es cierto. Más que eso, resulta que solo por ser uno español, se las encuentra abiertas. No es de extrañar teniendo en cuenta que una vez fuimos 'el imperio donde no se ponía el sol'. De nuestra nación formaban parte, hasta no hace mucho tiempo, territorios dispersos por cada uno de los continentes que forman la Tierra, llegando hasta los últimos rincones.

España mantiene muy buenas relaciones internacionales con países que una vez estuvieron integrados dentro de nuestra nación, siendo tan distantes como Argentina o Filipinas. A pesar de la distancia y el paso de los siglos, existe un claro vínculo entre los Estados y los ciudadanos de todos estos países, ya sea por un pasado común, por utilizar el mismo idioma o por lazos sanguíneos generacionales.

Además, desde que España pasó a formar parte de la Unión Europea (UE) como uno de sus miembros más fuertes, se ha ido consolidando un lazo con el resto de países de la zona, tanto comerciales como militares o culturales. Uno de los valores pilares de la UE es la libre circulación de ciudadanos por todo el territorio, lo que ha permitido una movilidad nunca antes vista de población entre diferentes Estados. Uno puede salir de Sevilla por la mañana, visitar Roma unas horas, volar después a Marsella y regresar, todo sin más requerimiento identificativo que el DNI.

El Parlamento Europeo avala la nuclear y el gas como energías verdes, con España en el bando antinuclear

Además, el hecho de ser una monarquía parlamentaria ha acercado a España a otras naciones con una forma de organización del gobierno similar. Todo esto, sumado a ser el segundo país más visitado por turistas anualmente en el mundo y a nuestra potencia comercial, que dulcifica las relaciones, son factores que han hecho que el pasaporte español sea aceptado en infinidad de países, siendo uno de los que más 'puertas abre'. Sin embargo, aún hay muchas naciones que siguen solicitando más permisos que este documento para cruzar sus fronteras.

Países en los que un español necesita visado para entrar

A principios de este 2024, el Henley Passport Index situó al pasaporte español como el segundo mejor 'cotizado' del mundo. Este ranking se dedica a establecer y comparar el 'valor' de los pasaportes de todas las naciones en función de cuántos países permite visitar sin necesidad de ningún otro documento. Tan solo una nación superaba a España.

En el primer puesto, se colocaba de nuevo a Singapur, cuyo pasaporte permite visitar 195 países distintos sin necesidad de visado. Muy cerca, y en el segundo escalón, hay un empate entre seis naciones: Alemania, España, Francia, Italia y Japón, cuyos ciudadanos pueden visitar sin más permisos 192 de los 227 destinos que contempla el ranking.

Para obtener el pasaporte español se debe pasar la prueba de conocimientos de la Constitución y socioculturales de España (CCSE) del Instituto Cervantes, entre otros requisitos Dreamstime

Por lo tanto, hay unos 35 países que solicitan a los españoles documentos adicionales al pasaporte para entrar en sus fronteras, ya sean visados (tanto 'online' como en el lugar de origen), consentimientos expresos de las autoridades nacionales o alguna otra clase de información. Por orden alfabético, estos son:

Afganistán.

Arabia Saudí.

Argelia.

Azerbaiyán.

Bangladesh.

Bahréin.

Benín.

Burkina Faso.

Bután.

Burundi.

Camboya.

Camerún.

República Centroafricana.

Chad.

Comoras.

República del Congo.

República Democrática del Congo.

Corea del Norte.

Cuba.

Egipto.

Eritrea.

Etiopía.

Gabón.

Ghana.

Guinea-Bissau.

Guinea Ecuatorial.

India.

Indonesia.

Irak.

Irán.

Jordania.

Kuwait.

Laos.

Líbano.

Libia.

Liberia.

Madagascar.

Mali.

Malawi.

Maldivas.

Mauritania.

Myanmar.

Nauru.

Nepal.

Níger.

Nigeria.

Pakistán.

Papúa Nueva Guinea.

Ruanda.

Rusia.

Sierra Leona.

Somalia.

Sri Lanka.

Sudán.

Tanzania.

Togo.

Turkmenistán.

Uganda.

Yemen.

Yibuti.

Zimbabue.

Asimismo, existen países que, sin bien no exigen de una visa antes de visitarlos para poder hacer el viaje, sí que se piden a los ciudadanos con pasaporte español que obtengan previo a su estancia un ETA ('Electronic Travel Authority'), es decir, un permiso especial para pasar sus fronteras y moverse por el territorio que se solicita de manera 'online'. Ejemplos destacados son: Australia, Canadá o Estados Unidos.