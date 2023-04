La pérdida peso después de los 65 años puede ser una señal de riesgo de muerte prematura

Perder peso no siempre es saludable. Un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Monash en Melbourne alerta de que la pérdida de peso en adultos mayores, particularmente entre los hombres, está relacionada con una muerte prematura. El aumento de peso, por otro lado, no se asoció con la mortalidad, según la investigación publicada en la revista médica JAMA Network Open.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores observaron durante cuatro años a 16.523 adultos de 70 años o más en Australia y a más de 2.000 adultos en los EE. UU. que tenían al menos 65 años. No padecían enfermedades cardiovasculares, demencia, discapacidades o enfermedades crónicas. El estudio también excluyó a aquellos que habían sido intervenidos quirúrgicamente recientemente, los cual es importante porque la hospitalización puede ser sinónimo de pérdida de peso.

De los observados, 1.256 fallecieron durante los años de seguimiento. Entre los hombres fallecidos, la pérdida del 5% al ​​10% del peso corporal y la pérdida de más del 10% del peso corporal se asociaron con un aumento de la mortalidad del 33% y el 289%, respectivamente. En las mujeres, las cifras son menos pronunciadas, con un aumento de la mortalidad del 26% y 114% para una pérdida del 5% al ​​10% del peso corporal respectivamente, y una pérdida de más del 10% del peso corporal.

En estas personas aparentemente sanas, la pérdida de peso se asoció con la mortalidad por todas las causas y un aumento en todas las principales causas de muerte, incluido el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Diferentes factores

Monira Hussain, epidemióloga clínica y autora principal del estudio, le dijo a CNN que perder peso a esta edad puede significar problemas de salud subyacentes, como el cáncer y la demencia, que pueden afectar al apetito o el metabolismo. "A menudo está relacionado con la reducción del apetito influenciado por la inflamación y las hormonas", indica Hussain. La pérdida de peso también puede ser causada por el estilo de vida. “El aislamiento social es uno de los principales factores que contribuyen a la pérdida de peso en los adultos mayores”, agrega el científico.

Tras estos hallazgos, los investigadores aconsejan a los médicos que vigilen los cambios de peso sin motivo aparente en los pacientes de esa edad. No obstante, recuerdan que la correlación no es causalidad. La pérdida de peso se asoció con la mortalidad, pero eso no significa que la pérdida de peso causara la muerte de una persona. "Si notan una disminución en el número en la báscula o sienten que los pantalones que alguna vez estuvieron ajustados ahora están más holgados , lo que indicaría una disminución de la circunferencia de la cintura, informe a su médico para una posible evaluación o prueba adicional", recomiendan.