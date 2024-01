Si una persona habla de esta manera, es posible que te encuentres frente a un psicópata

A menudo tendemos a minimizar el impacto y la relevancia de la psicopatía en nuestra sociedad. Sin embargo, según las estimaciones de uno de los mayores expertos en el estudio de la psicopatía a nivel mundial, Robert D. Hare, en torno al 1% de la población mundial podría ser considerada psicópata. O como él lo llama, "depredadores de su propia especie". Y lo cierto es que la mayoría las personas no es capaz de comprender realmente el fenómeno. Lo entendemos, en la teoría, pero no nos hacemos una idea realista de hasta qué punto este trastorno puede llegar a afectar al comportamiento de una persona.

Cuando nos llegan noticias de personas manipuladoras, actos inmorales o crímenes atroces, como asesinatos, violaciones y todo tipo de abusos, nuestra reacción inmediata es buscar una explicación lógica a por qué esa persona hizo lo que hizo… algo que podamos entender; buscamos causas que podamos asociar a las circunstancias del perpetrador o a su entorno, como una educación negligente o el abuso de sustancias. De alguna manera, nuestra ingenuidad trata de comprender lo que no es comprensible, para poner orden en el caos y darle sentido.

Sin embargo, la dura realidad es que, a veces, las cosas son mucho más desconcertantes de lo que podríamos pensar. En ocasiones no hay un motivo externo que pueda explicar el comportamiento del agresor. Nos podemos encontrar con la aterradora realidad de estar ante una persona que no siente empatía ni compasión por el dolor o sufrimiento de los demás… o que incluso encuentre placer en provocarlo. Saber identificar a una persona psicópata puede ahorrarnos muchos disgustos.

Identificar a un psicópata

Aunque todavía hay mucho que desconocemos acerca de la psicopatía, los expertos han sido capaces de identificar una serie de rasgos típicos en este tipo de individuos: En primer lugar, señalan, los psicópatas son individuos que se distinguen por una ausencia total de empatía. Son capaces de dañar a otros sin sentir piedad, compasión o remordimiento. Esta falta de empatía les convierte en personas extremadamente peligrosas, ya que no sienten malestar por sus acciones, resultando en una ausencia de restricciones internas.

Además, los psicópatas muestran indiferencia hacia los demás y una fuerte determinación por satisfacer sus propias necesidades, aunque ello implique dañar a otros. Esta actitud está vinculada con la ausencia de principios morales. No solo carecen de moralidad, sino que también creen que el resto de las personas comparte esta falta de valores.

Una característica notable de los psicópatas es su habilidad para la manipulación. Son expertos en detectar la debilidad y vulnerabilidad humana, y saben exactamente cómo manipular a sus víctimas. El narcisismo es otra característica de la psicopatía. Es frecuente que las personas psicópatas tengan un alto grado de admiración por sí mismos, su apariencia física y sus habilidades.

Los psicópatas también suelen mostrar una notable ausencia de nerviosismo y miedo, lo que puede hacer que parezcan muy seguros de sí mismos. Además, su vida sexual a menudo se percibe como impersonal, lo que puede manifestarse en relaciones sexuales casuales, sin compromiso emocional o intimidad. La incapacidad para seguir un plan de vida coherente es otro rasgo distintivo de los psicópatas. Esto puede ser indicativo de una falta de metas a largo plazo y un patrón de comportamiento impulsivo y errático.

Finalmente, los psicópatas muestran una notable falta de habilidad para aprender de las experiencias pasadas. Aunque puedan reconocer que sus acciones han tenido consecuencias negativas en el pasado, a menudo repiten los mismos errores, sin tomar medidas para cambiar su comportamiento. Todos estos rasgos son comunes en personas psicópatas, pero -en general- no son fáciles de identificar, sobre todo si no tenemos una relación especialmente cercana con esa persona. No obstante, el estudio de la psicopatía ha encontrado una señal que suele ser muy reveladora de que efectivamente estamos frente a una persona psicópata: la afasia semántica.

Una señal bastante clara: la afasia semántica

La afasia semántica es un trastorno en el que los componentes del lenguaje y los componentes emocionales del pensamiento no están adecuadamente integrados. Se observa frecuentemente en interacciones con individuos psicopáticos, donde pueden utilizar palabras sin conectar correctamente su significado emocional. Según el Dr. Hare, la desconexión verbal puede ser el producto de la incapacidad del psicópata para asignar un significado emocional a las palabras que utiliza. Así, las palabras y acciones a menudo no están en sintonía, lo que puede dar lugar a declaraciones inconsistentes o contradictorias.

En la obra "Sin conciencia", el Dr. Robert Hare proporciona algunos ejemplos que ilustran qué se entiende por "afasia semántica". En primer lugar, habla de un hombre que cumplía condena cuando se le preguntó si alguna vez había cometido algún delito violento, y él respondió: "No, pero una vez tuve que matar a alguien". Por otra parte, también puso como ejemplo el caso de un ladrón condenado que malversó todo el dinero de su madre quien, al ser entrevistado dijo: “Bueno, sí, amo a mi madre, pero ella es bastante vieja y, si no me cuido yo mismo, ¿quién lo hará?”. Como puedes ver, estos son casos claros de "afasia semántica". Muestran una desconexión total entre las palabras utilizadas y el significado emocional que normalmente se asocia con ellas. Así que, si encuentras este tipo de forma de comunicación en tu interlocutor, convendría que te mantuvieras alerta. Es posible que estés lidiando con una persona psicópata.