Los plátanos durarán más tiempo sin ponerse marrones esta primavera si se almacenan de este modo

Las frutas frescas se han convertido en una opción popular entre quienes buscan llevar una alimentación más saludable, pero muchas veces estas terminan desperdiciándose rápidamente debido a una mala conservación. Los plátanos, en particular, son conocidos por madurar de forma acelerada, especialmente cuando se compran en grandes cantidades y se dejan en un bol a temperatura ambiente. En cuestión de días, pueden pasar de estar perfectamente maduros a estar demasiado blandos y marrones.

Para evitarlo, existe un truco sencillo para prolongar su vida útil y reducir el desperdicio en casa: envolver el tallo de los plátanos en papel de aluminio. Este método tan sencillo puede marcar la diferencia y mantener las frutas frescas hasta por 17 días adicionales.

La clave de esta técnica radica en el gas etileno, una sustancia natural que los plátanos liberan principalmente desde su tallo y que acelera el proceso de maduración. Al envolver el tallo en papel de aluminio, se atrapa este gas y se evita que se disemine en el ambiente, ralentizando el proceso de maduración de la fruta.

Según expertos en alimentación, los plátanos son uno de los principales productores de etileno entre las frutas y la mayoría de este gas se libera a través de su tallo expuesto. Al envolver el extremo de los plátanos, se reduce la cantidad de gas etileno que se dispersa, provocando que la fruta mantenga su frescura por más tiempo. Si no tienes papel de aluminio a mano, el film plástico también puede funcionar como una alternativa eficaz y económica.

Además de envolver los plátanos, es recomendable almacenarlos por separado de otras frutas, ya que el etileno que liberan puede acelerar la maduración de otras frutas cercanas, como manzanas, peras o uvas. No obstante, las frutas cítricas como las naranjas o los limones no se ven afectadas por este gas, por lo que no es necesario separarlas.

Una opción adicional que ayuda a evitar el contacto directo de los plátanos con superficies duras es colgarlos en un soporte especial. De esta forma, se evita que se magullen al estar en contacto con superficies rígidas, lo que puede provocar un deterioro más rápido de la fruta.