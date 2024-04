La Policía alerta de un nuevo sistema de marcaje de puertas para robar

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detectado en las últimas fechas, coincidiendo con el puente de Semana Santa, un nuevo sistema de marcaje de las puertas de las viviendas en varios puntos de la ciudad, por parte de delincuentes cuya intención es comprobar que no haya nadie en el interior, para después entrar a robar efectos de valor.

Hasta ahora los grupos y bandas especializadas en este tipo de delito, en su mayoría de origen georgiano, habían empleado para marcar las puertas a modo de señuelo, pequeñas cuñas de plástico trasparente situadas entre la puerta y el marco, así como hilos de pegamento o silicona en la parte baja de la puerta, uniendo puerta y marco.

En los últimos días fueron sorprendidos por los vecinos de varias viviendas en zonas diferentes de la ciudad, dos individuos marcando puertas con un método novedoso y hasta ahora desconocido en nuestro país. Consiste en la introducción de pequeñas bolitas de papel, celulosa o hilo de 0.2 cm aproximadamente de diámetro, en la ranura del bombín de la cerradura.

Se trata de una zona apenas visible si no prestas atención y al introducir la llave los inquilinos del domicilio no detectan nada anómalo, ya que este pequeño objeto no impide el normal funcionamiento de la cerradura. En caso de que esa bolita permanezca en el lugar en el que ha sido colocado, quiere decir para los ladrones que no hay moradores en su interior y que tienen vía libre para robar.

En caso de ser detectado en la puerta de nuestra vivienda es muy importante no manipular la cerradura y avisar inmediatamente a la Policía para que un indicativo vaya a realizar las comprobaciones necesarias, aconseja la Policía.