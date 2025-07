La policía avisa: el 72% del material incautado a pedófilos son fotos cotidianas subidas por las familias a internet

"La mejor imagen de un menor es la que no se comparte". Con esa premisa, la Policía Nacional ha anunciado este jueves una campaña de prevención de riesgos dirigidas a las familias. El cuerpo ha constatado que el 72% del material incautado a pedófilos son fotografías y vídeos de menores en entornos no sexualizados, habitualmente subidos a redes sociales por los propios padres de las criaturas.

Al mismo tiempo, la Policía Nacional también detalla que el 89% de los padres y las madres publican al menos una vez al mes imágenes de sus hijos menores en redes sociales, lo que agrava este problema. El fenómeno es conocido como 'sharenting', "una práctica cada vez más extendida" que siendo "aparentemente inocente" puede "vulnerar gravemente la intimidad, seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes".

"Aunque a menudo se hace por amor, orgullo o el deseo de compartir momentos familiares, el sharenting conlleva importantes riesgos para los menores expuestos, especialmente cuando no se valora adecuadamente la huella digital que estas publicaciones generan desde edades muy tempranas", incide el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa enviada a los medios.

Por esta razón, la Policía Nacional, en colaboración con la fundaciónSOL, ha lanzado una campaña de concienciación dirigida a familias. Claudia Caso, directora de la fundaciónSOL, asevera que debe preocupar tanto lo que ven los menores en internet "como lo que internet ve de ellos".

Consejos

La cifra de que el 89% de las familias publica contenidos de sus hijos al menos una vez al mes en redes procede de un informe llevado a cabo por EU Kids Online entre otoño de 2017 y verano de 2019. La empresa de ciberseguridad AVG apunta también que el 23% de los niños "tiene presencia en línea incluso antes de nacer", porque se publican imágenes de las ecografías.

"Publicar una imagen de un menor en un entorno aparentemente inocente como un viaje en familia puede parecer inofensivo, pero, según el Comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia, el 72 % del material incautado a pedófilos está compuesto por imágenes cotidianas no sexualizadas de menores obtenidas de redes sociales".

Compartir fotos de los hijos es legal mientras no se vulneren derechos fundamentales como el de la intimidad o el de la dignidad del menor, recuerda la Policía Nacional. "Pero que esté permitido no exime a los padres de responsabilidad", acentúa la nota.

Por eso, la Policía lanza una serie de consejos dirigidos a padres, madres y familias: pensar antes de publicar, especialmente en fechas señaladas como vacaciones o fiestas; evitar compartir imágenes con uniformes escolares o que revele información privada del menor; respetar la privacidad de otros niños en eventos escolares; no dar like a publicaciones en las que aparezcan menores; pedir a familiares que no compartan imágenes de los niños; y dar ejemplo a los menores cuidando la privacidad de uno mismo.