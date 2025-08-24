La Policía Nacional alerta sobre el “grave error” que se comete con el DNI o el pasaporte al viajar: “Te impedirán la entrada”

Verano para muchos es sinónimo de viajar. Tras todo el año sumidos en la rutina, llegan unos días de descanso y desconexión en el que aparece una opción por encima de todas: hacer las maletas y salir de la localidad en la que se vive. No hay mejor manera de desconectar que cambiar el chip por completo y fuera del entorno habitual es más sencillo hacerlo. Algunos optan por el turismo nacional, pero otros optan por conocer mundo más allá de nuestras fronteras.

Hay más opciones, pero el medio de transporte más habitual a la hora de viajar fuera de España es el avión. En los viajes de esta índole hay una exigencia clara a nivel de documentación que poca gente desconoce: presentar el DNI, cuando se viaje dentro de la Unión Europea, o el pasaporte, para el sellado al entrar al resto de países. Esto es conocido por la mayoría, pero muchos cometen un error del que alerta la Policía Nacional en su cuenta oficial de TikTok.

El aviso de la Policía Nacional sobre la documentación al viajar

La alerta es contundente desde la primera palabra del vídeo: "Nunca, nunca, nunca viajes con tu documentación si has denunciado su robo". Puede parecer ilógico, pero mucha gente lo hace porque la encuentra tras haber puesto la denuncia en la pertinente comisaría. Narra como suele ocurrir: "No encuentras tu DNI y acudes a una comisaría a denunciar su pérdida o extravío". Explica lo que ocurre de manera inmediata al denunciar: "En ese momento el documento denunciado queda anulado y sin valor jurídico".

"Hasta aquí todo bien", afirma. Como dice, parece un proceso normal, pero esto a veces causa problemas a los viajeros. Señala el motivo: "Después lo encuentras y decides seguir usándolo a pesar de que en la denuncia se indica que ese documento ya no es válido". El problema llega cuando se sigue usando porque puede ocurrir lo siguiente: "Es un grave error, no debes viajar con ese documento bajo ninguna circunstancia ya que figura como perdido o sustraído".

Las consecuencias de usar un DNI o pasaporte anulado

A efectos prácticos, presentar un documento anulado por haber denunciado su pérdida o robo es prácticamente como no presentarlo. La agente de la Policía Nacional da los detalles: "¿Qué te va a pasar? Al llegar a tu país de destino los agentes te impedirán la entrada cuando comprueben la validez del documento". La consecuencia principal no es difícil de intuir: "Te verás obligado a regresar a España en el primer vuelo disponible".

No es el único contratiempo: "Además, te verás obligado a esperar en la zona internacional de tránsito". Esto no es tan conocido, pero puede derivar en lo siguiente: "Varios días de espera en el aeropuerto". Concluye resumiendo la idea principal del vídeo explicativo: "Ya sabes, si denuncias la pérdida o sustracción de tu DNI o pasaporte y luego lo recuperas, pide cita para obtener un nuevo documento". Si ya se tiene, el denunciado se debe romper para evitar posibles confusiones.