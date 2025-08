La Policía Nacional alerta: si ves esto al volver a casa tras tus vacaciones, no abras la puerta bajo ningún concepto

Por fin. Esa es la reacción de la inmensa mayoría de la población cuando llegan las vacaciones tras un duro año de trabajo. Las vacaciones son el momento de dejar atrás todo, disfrutar, descansar y recargar las pilas de cara al resto del año. Para hacerlo, la mayoría de personas optan por viajar y cambiar de aires, al menos durante unos días. El destino puede ser muy variado, pero hay algo en común: la vivienda habitual se queda vacía.

De esta situación se intentan aprovechar dos conocidos grupos de delincuentes, los okupas y los ladrones. Cada vez están más profesionalizados y estudian todas las situaciones posibles para sacar ventaja y llevar a cabo su actividad delictiva. Para intentar evitar que se produzcan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estudian sus comportamientos. En ese sentido, la Policía Nacional ha lanzado un vídeo a modo de alerta en su cuenta oficial de TikTok.

Atención si ves esto al volver de vacaciones

"¡Alto! No toques nada", comienza avisando la agente al principio del vídeo para captar la atención de los usuarios de cara a un mensaje de gran importancia. Tras ello, comienza a explicar detalladamente la estrategia de okupas y ladrones. "Si vuelves de vacaciones y te encuentras testigos de plástico o hilos de pegamento entre la puerta y el marco de tu casa no te están gastando una broma", avisa mientras se muestran las imágenes. Aunque pueda parecer extraño, es algo habitual.

Los testigos que dejan los ladrones Policía Nacional (TikTok)

La estrategia de okupas y ladrones

"Es la forma que tienen los ladrones de localizar posibles casas vacías", desvela sobre el motivo de dicha colocación. Detalla paso a paso cómo funciona su plan. El primer paso es el siguiente: "Colocan el hilo o testigo entre el marco y la puerta". El segundo paso no es inmediato: "A los días vuelven para comprobar si sigue ahí". La comprobación les frena o les lanza a realizar el ataque al inmueble objetivo.

"Si no se ha roto ni se ha caído, les da una información muy valiosa, significa que en ese tiempo no ha entrado ni salido nadie de la vivienda", explica detenidamente. Finaliza repitiendo lo que se debe hacer de verlo, con el objetivo de que la Policía Nacional pueda identificar y frenar futuros robos u okupaciones: "Si te ocurre, no entres, no toques nada y llama al 091", pide la agente.

Críticas en los comentarios

Puede parecer muy útil llamar, sobre todo para identificar a las bandas y frenar futuros casos. Sin embargo, hay usuarios que no están nada de acuerdo y señalan que no es tan sencillo como parece. "Se te ha olvidado decir que si vuelves y están dentro. Entonces ahí, ya procura seguir pagando mientras viven en tu casa" y "¿Llamar a la Policía para defiendan a los okupas del dueño? Por favor", son algunas de las protestas de los usuarios.

No mienten, ya que, si al llegar el piso, el mismo está okupado desde hace varios días y los asaltantes lo pueden demostrar, la Policía no permitirá la entrada del propietario ni llevará a cabo el desalojo de los okupas debido a la ley actual. El debate sobre este fenómeno está sobre la mesa y algunas comunidades piden cambios urgentes. Una de ellas es Madrid, que exige una ley antiokupas: desalojos en 24 horas y prohibir el empadronamiento.