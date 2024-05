La Policía Nacional hace una clara advertencia: es muy fácil caer en la "estafa de los 19 euros"

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado luchan cada día contra todo tipo de delitos. Uno de los más habituales son las estafas, la mayoría de ellas basadas en la buena fe de las víctimas. Por ello, los amigos de lo ajeno tratan de suplantar la identidad de conocidas instituciones públicas o bancarias, para ganarse la confianza de la víctima y caiga en la trampa. Es habitual ver cómo se hacen pasar por Correos, por supuestos envíos a los que le falta un pequeño pago para que nos llegue, o de las entidades bancarias, que supuestamente reclaman un recibo o nos han premiado con algo a cambio de que sigamos un enlace. Este tipo de intentos son muy habituales y la Policía suele utilizar sus cuentas oficiales de las redes sociales para advertir de estas malas prácticas.

Si estos días informábamos de Alerta por estafa: la Policía Nacional advierte del vaciado de cuentas bancarias, o la de la nueva estafa de la SIM que te roba los datos de tu móvil con un solo clic, también está en auge otra estafa telefónica relacionada con las multas de tráfico.

Una de las instituciones favoritas para los estafadores es la DGT. Es habitual que los conductores se descuiden en la carretera y cometan alguna infracción. Pasada la Semana Santa, la Feria de Abril y el Puente de Mayo, periodos en los que se han realizado largos desplazamientos y es a partir de estas fechas cuando esas temibles notificaciones de la Dirección General de Tráfico pueden llegar a nuestros domicilios.

Y es precisamente este miedo el que tratan de aprovechar los ciberestafadores a través de mensajes de móvil o de correos electrónicos. Según alerta la Policía Nacional, estos días se están produciendo muchos casos de la "estafa de los 19 euros". Pero, ¿en qué consiste?

Según explican en un vídeo compartido por la cuenta oficial de la Policía en X (@policia), los delincuentes están enviando mensajes de móvil (SMS) a las posibles víctimas, en el que se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico para notificarnos lo que todos tememos: Una multa.

Paga rápido o la cantidad aumentará

En este caso el mensaje de texto de la DGT dice lo siguiente: "Sede electrónica. Tiene una multa impagada de 19 euros, que se incrementarán en 24 horas si no recibimos el pago". La multa no es muy grande y trata de captar la atención de la víctima alertando de que el precio irá aumentando a medida que pase el tiempo. Claro, de esta forma son muchos los que acceden a pagar la multa para evitarse problemas y pinchan en el enlace que viene en el mensaje. Por ello, la Policía advierte a los ciudadanos que "no pagues esta multa, es una estafa". En el caso de que accedamos a seguir el enlace que nos envían corremos el riesgo de que infecten nuestro dispositivo con un virus de los denominados "Troyano", que se instala y puede robar todas nuestras claves personales y acceder a todos los archivos del dispositivo. "La Dirección General de Tráfico nunca te va a notificar una multa a través del correo electrónico o del SMS. Además, la urgencia para realizar un pago siempre debe hacerte desconfiar sea cual sea el pretexto que se utilice. Por último, si tienes dudas, ponte en contacto con la fuente oficial. en este caso, con la dirección general de Tráfico", concluye el mensaje de la Policía.

Normas básicas para evitar una estafa

Como norma general, siempre hay que desconfiar de los mensajes telefónicos o por correo electrónico en los que se reclama una deuda o se ofrece un suculento premio con tan solo pinchar un enlace. El primer paso es comprobar la dirección del remitente, que en muchos casos no corresponde con el organismo oficial debe llevar un nombre y después de la @ el nombre de la entidad, nunca antes. Desconfiar de los mensajes que estén mal escritos, con faltas de ortografía o expresiones raras, suelen ser redactados por ciberdelincuentes internacionales que desconocen el idioma. En el caso de que la suplantación sea tan buena que nos haga dudar, es fundamental contactar con la fuente oficial para contrastar la información. Por último, no dejarse llevar por el impulso de pinchar en los enlaces o de hacer pagos para evitar los incrementos de las cantidades o para perder el regalo o premio que nos ofrezcan. es una técnica muy básica para lograr sus objetivos. Siempre que haya una deuda o un premio, hay tiempo suficiente para poder pagarla o reclamarlo, según sea el caso.