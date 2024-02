"El poliuretano se utiliza en la mayoría de construcciones, el problema es cómo y dónde se instaló"

Jon Michelena, director General en Cepreven, la Asociación de Investigación-Seguridad de Vidas y Bienes, explica a LA RAZÓN los motivos que han podido conducir a la tragedia del edificio en llamas de Valencia y las problemáticas que generan determinados protocolos de construcción.

¿Los edificios devorados por las llamas de Valencia, construidos en 2005, cumplían con la normativa vigente de edificación?

La normativa siempre va detrás de lo que se construye. No sabemos exactamente la fecha de presentación de la licencia del edificio. La primera normativa que exigía alguna resistencia a las fachadas fue el código técnico de la edificación de 2006. A los edificios que tenían ya la licencia solicitada cuando entró en vigor esta normativa les afectaba la anterior, que era la norma básica de la edificación, la cual no consideraba la combustibilidad de las fachadas. Y es que antes, las fachadas se hacían de ladrillo, hormigón o granito, es decir, materiales no combustibles.

¿Los materiales como el poliuretano en fachadas ventiladas, como ha ocurrido en valencia, son una bomba de relojería?

Los nuevos requisitos de aislamiento y de sostenibilidad de los edificios han obligado a construir nuevas fachadas que aíslan mucho mejor que el ladrillo. Este es el caso de los paneles de poliuretano, como los que tenía el edificio de Valencia. Cuando este se construyó no había normativa y las cosas se hacían como el arquitecto las diseñaba y como el constructor las construía. Estos sistemas presentan problemas en las fachadas ventiladas en las que hay un aislante pegado a la fachada, una cámara de aire y unos paneles por fuera. El problema es que, si estos materiales son combustibles, el aire pasa por medio y se genera el efecto chimenea, las llamas se propagan rápidamente. El tipo de aislante de los edificios construidos en esa época son poliuretano y poliestireno, que arden muy rápido. Además, al ser de espuma tienen el oxígeno incorporado en el propio material lo que hace que si hay aire, como ocurrió en Valencia, la propagación es mucho más rápida. Esto también ocurrió en la torre de Grenfell e Londres en 2017, donde murieron 80 personas. Desde entonces se está cuestionando la combustibilidad de las fachadas.

¿Todo dependen entonces del material o influye también su instalación?

Hay una dualidad, no todo es el material. Se debe usar un material poco combustible y hacer una instalación correcta. Los fabricantes ensayan con cierta instalación, que es la que exigen que se haga y esto se relaciona con el certificado correspondiente del laboratorio. Pero no siempre se montan las cosas como se debería. Se construye, a veces, demasiado rápido, y se intenta ahorrar demasiado.

¿Por qué se sigue construyendo con estos materiales?

Ese tipo de paneles de poliuretano, o incluso en algún caso de corcho blanco de toda la vida que aún se usa, tienen propiedades aislantes muy buenas. Por eso se sigue utilizado y está permitido. Todo siempre pensado para que el edificio sea sostenible, que consuma poco. Estas novedades en construcción vienen impuestas por el cambio climático.

El poliuretano y el poliestireno, si pasan los ensayos de laboratorio, se puede instalar. Otra cosa es que el ensayo en sí, el cual presenta muchas discusiones en Europa sobre la idoneidad de este. Hay países que realizan ensayos a gran escala no considerando edificios, por ejemplo, de tres plantas, para ver cómo se comportan esos materiales en esas condiciones. Tenemos que ponernos todos de acuerdo para que a nivel europeo tengamos todos el mismo tipo de ensayo.

¿Cuál es el material más seguro de construcción para evitar incendios?

El material más seguro es el mármol, el ladrillo y el hormigón. En cuanto al material aislante lo más eficaz sería la lana de roca El problema es que es menos aislante que el poliuretano, pesa más y es más caro. Se necesitan mayores espesores para conseguir el mismo aislamiento que con materiales como el poliuretano, motivo por el cual sigue siendo el más común.

¿Cómo son estos paneles de poliuretano?

Se trata de un panel metálico por la parte exterior, generalmente, una chapa de aluminio. Luego está la zona aislante y por detrás puede haber también poliuretano u otro panel metálico. Por esto, insisto, no es tanto el material en sí sino el cómo se ensaya y cómo se instala. Si se usa para un fin para el que no se ha ensayado o se monta de otra manera a la indica el fabricante, es cuando aparecen los problemas. Por ejemplo, si el fabricante exige que haya unas barreras interiores cada determinados metros y no las ponemos, evidentemente esa fachada no va a cumplir el comportamiento que esperamos que tenga.

Muchas veces los arquitectos se quedan con la parte estética y funcional, piensan en que ese edificio no va a gastar, que será fresco en verano y caluroso en invierno, que no gastará energía y, encima, será bonito. Pero hay que acordarse de que, a veces, también se queman y hay que tomar medidas suplementarias

Más allá de la fachada, ¿qué otros aspectos de seguridad hay que tener en cuenta para evitar desastres como el de las torres del barrio de Nou Camapanar?

Está claro que éste ha sido un problema en la fachada, pero luego sería importante centrarse en las vías de evacuación. Debería haber escaleras especialmente protegidas que permitiesen evacuar sin problemas. En este caso parece que tampoco estaba todo lo bien que debería estar. Si está bien hecho, como ocurrió en el incendio de la torre Ámbar de Madrid, todo funcionaría correchamente. En ese caso, todas las personas pudieron ser evacuadas ya que todo estaba bien compartimentado.

¿Qué ocurrirá con el edificio de Valencia? ¿Se derrumbará?

Hay que ver si es esqueleto aguanta o no. Un perito deberá analizarlo, si los pilares siguen sólidos, si hay que reforzarlo o si hay que tirar el edifico por completo. Es un análisis que conoceremos pronto.