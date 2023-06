Prepara este delicioso bizcocho de chocolate en el microondas en solo 5 minutos

La repostería es uno de los mayores placeres de la vida. El problema es que muchas veces, los bizcochos, las tartas y las galletas que tanto nos gustan, suelen estar llenos de calorías y azúcares refinados, lo que tiene un impacto muy negativo en nuestra salud y en nuestra línea. Afortunadamente, siempre hay opciones más saludables e igualmente deliciosas que podemos preparar en casa. En este caso, la tiktoker @petit_fit nos enseña en uno de sus videos la receta de un bizcocho saludable hecho con ingredientes naturales y nutritivos.

Este bizcoho de chocolate solo necesita 3 minutos de microondas @pitit_fit Tik Tok

Se trata de un bizcocho hecho sin harinas ni azúcar añadido, y que no requiere horno. Según la tiktoker, se puede hacer en solo 5 minutos. Esta receta no sólo es fácil de preparar, sino que también es muy rápida, ya que solo necesitamos unos minutos en el microondas. Además, al ser una alternativa más saludable, podemos disfrutar de este dulce sin remordimientos y sin preocuparnos demasiado por nuestro peso.

Un bizcocho de chocolate en solo tres minutos

Para prepararlo, solo necesitaremos un puré de 160 g de manzana sin piel, 1 huevo con su clara y su yema, 35 gramos cacao puro en polvo, 3 gramos de polvo para hornear o levadura química y -opcionalmente- la tiktoker nos sugiere utilizar también 8 gramos de pepitas de chocolate negro, que darán sabor y que -además- le darán a nuestro bizcocho un aspecto mucho más apetecible.

En cuanto a la preparación, no podría ser más sencilla. Lo único que debemos hacer es triturar las piezas de manzana, cascar el huevo y echarlo en un bol junto al puré de manzana. Después, añadir los 35 gramos de cacao y la levadura química, y mezclarlo todo hasta obtener una masa uniforme. Opcionalmente, podemos añadir las pepitas de chocolate. Si lo hacemos ahora, quedarán pequeñas "bombas" de chocolate en el interior del bizcocho. Si lo preferimos, podemos añadirlas después de verter la mezcla en el molde definitivo, de forma que las pepitas queden en la superficie. Después, introduciremos el molde en el microondas y lo pondremos a 750 W durante 3 minutos.

Y, por último, solo queda disfrutar de este delicioso tentempié. No obstante, también es importante ser prudentes, ya que cada 100 gramos de este bizcocho de chocolate contienen aproximadamente 120 kcal. Esto significa que no es completamente inofensivo y es recomendable no comerlo en exceso. Sin embargo, es mucho menos calórico que los bizcochos de chocolate tradicionales, que suelen contener alrededor de 400 kcal por cada 100 gramos.