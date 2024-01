Primeras citas

Ella llegó a buscar un novio. Pequeñita, pero muy proporcionada y seductora. Se sentó en la barra del bar y pidió un vino. ¡Qué agua ni que monsergas! Entonces le contó al presentador sus ganas de enamorarse; a su manera, claro, que los noventa y cuatro cumplidos es lo que tiene.

Y cuando el presentador le preguntó por sus aficiones, ella le confesó que le encantaba tirarse por la barandilla de la escalera. Bueno, ya no me dejan, pero me divertía mucho y… Es que yo soy diferente, exclamó. Y llegó él. Con ochenta y siete. Alto, pulido, educado. Cuando ella le distinguió no le pareció su prototipo de hombre, pero estaba abierta a conocerlo. Él, se vio en su gesto, se decepcionó. Él, como la mayoría de los hombres, buscan una mujer más joven que ellos. Guapa, si puede ser, y que tenga destreza en cuidar. No era el caso, a nuestra dama lo que le gustaba era pasear, reírse, charlar, compartir días y arrumacos. Él, la preguntó sobre el sexo, ella se quedó cortada y comentó: Bueno, el sexo… Pero vamos, todo se puede intentar… Estaba ella encantada con ese caballero galante que, a pesar de no ser su tipo, era culto, simpático y muy atento. ¿Y bailar?, reclamó él. ¿Bailar te gusta? Ella asintió tímidamente.

Entonces, el programa de citas hizo sonar un pasodoble dedicado a los ancianos. Ambos se levantaron y comenzaron a mover sus huesitos gastados. Él con ritmo, ella con afán. Pero de pronto él la incitó a dar una vuelta y ahí sucedió: la vuelta de ella se convirtió en un pasito a pasito lento, infinito hasta regresar frente a él. Llegó salva, pero exhausta, y, sin perder la sonrisa, se sentó. Él agarró a una camarera jovencita y siguió bailando.

Ella, al final, dijo que sí, que le gustaría una segunda cita. Él, pidiéndola perdón, dijo que no.

Y yo me quedé enamorada de esa damita y su vuelta absurda e infinita en aquel baile. Baile de un corazón.