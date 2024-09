¿Puede un peatón guardar el aparcamiento a un vehículo que aún no ha llegado? Esto dice la ley

Poco importa si es el aparcamiento o el 'parking', el caso es que cuando uno lleva minutos y minutos eternos dando vueltas con el coche para poder estacionarlo y un peatón se queda de 'perrito guardián' de la plaza, la rabia es la misma, sea en español, inglés o suajili. Y no es para menos, esta práctica es común y, aunque se ve todos los días, podría fácilmente constituir una infracción de seguridad vial.

Según los datos del FIVA (Fichero Informático de Vehículos Asegurados), durante el segundo cuatrimestre de 2024 hay registrados en España más de 33,7 millones de coches con la póliza en vigor. La vasta mayoría se concentra en las grandes ciudades, donde muchos vehículos intentan circular y estacionarse en un espacio físico muy reducido, por lo que encontrar aparcamiento gratuito o de pago en la calle es una tarea titánica, casi imposible.

Cientos de miles de personas salen de sus casas todas las mañanas en coche, con una hora o más de antelación previendo ya de antemano el tiempo que perderán en los atascos y el aparcamiento. En algunas ocasiones, encontrar plaza donde dejar el vehículo lleva más tiempo incluso que el propio desplazamiento hasta el lugar en sí. Por eso, cuando vemos a un peatón 'guardando el sitio', nos sentimos especialmente molestos o enfadados.

Los coches empiezan a aparcar poco a poco en las calles de Russafa conforme va llegando el goteo de autorizaciones municipales La Razón La Razón

Un tipo de escena que se viraliza mucho por redes sociales son las discusiones que se producen en estas ocasiones cuando un coche trata de aparcar, pero otra persona está parada en pedio de la plaza para 'reservarla'. El último vídeo viral fue de una riña en plena calle en Talavera de la Reina (Toledo) a finales de agosto, pero es un tema bastante recurrente. Quizá, si se conociese más la situación legal detrás de esta práctica, habría menos disputas.

¿Es legal 'guardar el sitio' en un aparcamiento?

La respuesta quizá resulte bastante obvia, pero en vista de la cantidad de incidentes de este estilo que se ven habitualmente, conviene recordarlo. Según las leyes de Seguridad Vial en España, se considera que 'guardar la plaza' de aparcamiento es ilegal, y podría conllevar una sanción económica. Por eso, antes de iniciar cualquier clase de trifulca o bronca con una persona que esté cayendo en esta práctica, lo más recomendable siempre es llamar a las autoridades y que intervengan, ya que la legislación estará de nuestro lado.

Durante lo sucedido en el pueblo de Toledo hace algunas semanas, se pudo ver a una mujer parada de pie en mitad de una plaza de aparcamiento que, cuando otro coche que no era al que le estaba guardando el sitio quiso estacionar allí legítimamente, se dejó caer sobre el capó. No contenta con esto, también lanzó una retahíla incesante de insultos al conductor que estaba actuando correctamente. Sin embargo, el hombre al que no solo no le dejaron aparcar, sino que además vio cómo lo increpaban, perdió lo nervios y entró de lleno en una discusión abierta.

Conductor desencadena la furia del hostelero al remover vallas para aparcar en Jávea Twitter Twitter

No es un cuadro muy difícil de ver casi todas las semanas en la calle, solo que esta vez había una vez allí una cámara para documentarlo todo. Sin embargo, constituye una infracción de Seguridad Vial leve, aunque la multa mínima por este delito comienza a partir de 80 euros de sanción económica. Así lo explicaban desde la cuenta oficial de EasyGas Group.

Se considera una infracción porque 'guardar el sitio' de aparcamiento implica para el peatón invadir un espacio por el que circulan los automóviles. Se entiendo que se obstruye el tráfico de la ciudad, además de que, por supuesto, está poniendo en peligro la propia vida, y de paso las de las demás personas que circulan por la carretera.