¿Conoces la distancia mínima al aparcar? Evita sanciones de hasta 200 euros

A menudo nos topamos con conductores que, ya sea por prisas o descuido, estacionan su vehículo tan cerca del nuestro que parece un juego de Tetris. Esta situación se vuelve un verdadero desafío al intentar entrar o salir de nuestro coche. Aunque no podemos controlar las acciones ajenas, sí las nuestras: podemos estar atentos y asegurarnos de dejar espacio suficiente para que nuestros vecinos de aparcamiento no se sientan como sardinas enlatadas. Y esto no es solo por cortesía, sino porque se considera una infracción que puede acarrearnos una multa nada desdeñable.

¿Cuál es la multa por aparcar demasiado cerca?

Al estacionar nuestro vehículo, ya sea en línea o en batería, es fundamental considerar que las dimensiones de nuestro vehículo sean adecuadas para el espacio disponible. Esta consideración inicial nos permitirá garantizar un espacio suficiente no solo para nuestro propio vehículo, sino también para los vehículos adyacentes, facilitando así la entrada y salida de todos los conductores y pasajeros, además de proporcionar el margen necesario para maniobrar con seguridad.

Para lograr estacionar de forma correcta y segura, independientemente de si es en línea o en batería, es esencial mantener una distancia apropiada con respecto a los otros vehículos. Esta distancia de seguridad debe ser de, como mínimo, 30 centímetros. Esta distancia de seguridad no solo evita obstaculizar a otros conductores, sino que también previene posibles sanciones por estacionamiento inadecuado.

Es importante destacar que, aunque el Reglamento General de Circulación no establece explícitamente una distancia mínima obligatoria para el estacionamiento, sí que precisa en su artículo 91 que “la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía“.

Las normativas municipales de cada localidad sí que regulan específicamente el estacionamiento en áreas urbanas. En consecuencia, la Policía Municipal está facultada para sancionar a aquellos conductores que estacionen sus vehículos tan cerca de otros, que impidan las maniobras necesarias para entrar y salir. Las sanciones por incumplir estas normas de distancia mínima al estacionar pueden variar, pero generalmente se encuentran en un rango de 80 a 200 euros.

Un aspecto adicional a considerar es la situación en zonas de estacionamiento que carecen de señalizaciones individuales para cada vehículo. En estos escenarios, surge una pregunta: ¿cómo determinar con precisión qué vehículo no está respetando la distancia adecuada con los demás? Esta ambigüedad presenta un desafío para los agentes, ya que -en general- no pueden identificar con certeza cuál de los vehículos es responsable de la infracción, lo que dificulta la aplicación justa y precisa de sanciones.

Por lo tanto, para que un agente pueda imponer una multa de manera justificada en estos casos, es necesario que esté presente en el momento exacto en que se produce la infracción y observe directamente cómo el conductor estaciona su vehículo demasiado cerca de otro.