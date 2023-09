Puedes empezar a cuidar de tu próstata antes de lo que imaginas con estos consejos

La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que se sitúa entre la vejiga y el conducto de la orina masculino, y produce el líquido seminal. Aunque no somos conscientes de su presencia, es habitual que provoque sintomatología a los hombres a partir de los 50 años.

Y es que, según afirma el doctor Salvador Esquena, jefe de servicio de Urología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, del Hospital Quirónsalud Vallés y del Hospital Universitari General de Catalunya “resulta inevitable que esta glándula crezca con la edad”; un agrandamiento que se denomina hiperplasia benigna de próstata o HBP, que afecta concretamente a la mitad de los varones de entre 51 y 60 años. Es más, a medida que va aumentando la edad, se incrementa el porcentaje y entre los 61 y los 70 años alcanza el 69%; mientras que entre los 71 y 80 años la cifra de hombres con HBP se sitúa en el 79%.

Aparte de la HBP, el doctor Esquena recuerda otras patologías que son frecuentes en la próstata como la prostatitis, un trastorno de la glándula prostática que produce inflamación y puede provocar severas molestias al orinar, así como dolor en la ingle, en los genitales, en el abdomen, en la región lumbar, en la zona pélvica, en el escroto, en el recto, en el pene, o en los testículos; y el cáncer de próstata, que se ha convertido en el cáncer más frecuente en hombres.

La importancia del control rutinario

Es por ello que desde las sociedades urológicas se recomienda que los hombres se realicen chequeos anuales a partir de los 45-50 años, si no hay antecedentes previos de cáncer de próstata en la familia. “Si un hombre tiene antecedentes de cáncer prostático en padres o hermanos se recomienda, incluso, comenzar el primer control a los 40-45 años. Si un paciente, antes de esa edad, presenta algún síntoma urinario -como dificultad para orinar o presencia de sangre en la orina o en el semen- deberá consultar con el urólogo de forma inmediata”, advierte el Dr. Salvador Esquena.

De hecho, destaca este especialista que, como en la actualidad no existe ninguna conducta preventiva en las enfermedades de la próstata y no hay nada que pueda hacer el paciente para evitar su aparición, la mejor prevención son los controles urológicos anuales, así como consultar con un experto en caso de que aparezcan alguno de estos síntomas: dolor en la zona pélvica; dificultad para comenzar a orinar o para vaciar la vejiga; flujo urinario débil; orinar con mucha frecuencia, con dolor o con escozor al orinar; o sangre en orina o semen.

“Es necesario estar atentos y realizar las revisiones urológicas anuales con el objetivo de detectar de forma precoz el cáncer de próstata. Los métodos para diagnosticarlo son la determinación del antígeno prostático específico (PSA), que se obtiene mediante un simple análisis de sangre, y el tacto rectal. Esta prueba es un marcador muy útil de la próstata”, aclara.

El cáncer de próstata en España

A su vez, el doctor Esquena insiste en la importancia de acudir a las revisiones urológicas, dado que el cáncer de próstata es el más frecuente en España entre los hombres hoy en día, siendo su tasa de incidencia anual de 20-30 casos por cada 100.000 habitantes.

Subraya este especialista que la enfermedad es asintomática, a la par que resalta su excelente pronóstico si se diagnostica en las fases más iniciales: “Diagnosticándolo al principio se curan casi todos los pacientes, de ahí la insistencia de los urólogos en los controles anuales”.

Hoy en día recuerda que el gran tratamiento de cáncer de próstata en pacientes jóvenes (65-75 años) es la cirugía. “Con las actuales técnicas quirúrgicas se puede dejar a los pacientes curados, continentes, sin pérdidas de orina, y con unas erecciones muy razonables. La radioterapia puede ser un buen tratamiento inicial, pero para pacientes más mayores”, remarca.

No obstante, advierte de que en los últimos años ha aparecido otra opción de tratamiento, la vigilancia activa en tumores pequeños y de bajo riesgo de progresión. Se trata, según prosigue este experto, de una “minuciosa observación” del proceso del paciente, basada en controles del PSA, y en exámenes con tacto rectal de forma frecuente, además de pruebas de imagen con resonancia magnética y biopsias de control de la próstata de control.

“Se diagnostican muchos cánceres de próstata y algunos los encontramos en fases muy iniciales y de muy bajo riesgo. Está demostrado que estos tumores los podemos vigilar durante algunos años, el paciente no tiene ningún efecto secundario debido a que no está realizando ningún tratamiento, y si el tumor progresa entonces se trata”, añade el jefe de urología de los hospitales universitarios Sagrat Cor, General de Catalunya y Hospital Quirónsalud Vallès.

El problema de la incontinencia tras la cirugía

Sobre la incontinencia masculina, que en los inicios de la técnica de prostatectomía radical era bastante frecuente, en los últimos años se ha reducido muchísimo, aclara este especialista: “Las nuevas técnicas quirúrgicas permiten trabajar muy bien y con unas manos expertas la cantidad de pacientes que después de la intervención tiene pérdidas de orina es muy residual”.

El Dr. Esquena cree importante el hacer hincapié en que, a diferencia de otros tumores, el cáncer de próstata no tiene factores de riesgo claros; si bien defiende que cualquier estilo de vida basado en una dieta saludable, en ejercicio, en no fumar, y en evitar la obesidad será positivo para evitar cualquier tipo de tumor, en el caso del cáncer de próstata no hay ningún factor clave que podamos corregir para evitarlo.

“La mejor respuesta ante esto es el control urológico anual. El cáncer de próstata, aun siendo el más frecuente en hombres, tiene un pronóstico excelente y unas tasas de curación altísimas con escasos efectos secundarios, cuando el diagnóstico es precoz”, sostiene Esquena.

A juicio del urólogo, cada vez son más los hombres conscientes de su salud urológica y cada vez acuden más a partir de los 50 años para sus chequeos. No obstante, sí considera que todavía se está lejos del nivel de concienciación que tienen las mujeres con sus controles ginecológicos.