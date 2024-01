¿Qué alimentos no son aptos para meter en el microondas?

El microondas, desde su invención, ha ganado un lugar insustituible en nuestras cocinas. Su capacidad para facilitar la cocción y calentamiento de alimentos lo ha convertido en un aliado esencial en nuestro día a día. En particular, en el ritmo acelerado de la vida moderna y los cambios sociales continuos, los beneficios que ofrece el microondas son cada vez más evidentes.

El surgimiento de técnicas como el "batch cooking", que consiste en preparar las comidas para toda la semana en un solo día, y el incremento de los servicios de entrega de comida a domicilio han reafirmado y fortalecido la relevancia del microondas en nuestras prácticas culinarias. Sin embargo, es crucial recordar que, a pesar de su utilidad, no todos los alimentos son seguros para calentar en él.

Comida recién salida del microondas Bestwattage Creative Commons

¿Qué alimentos no son aptos para el microondas?

No existe evidencia científica que sugiera que el uso del microondas es perjudicial para la salud. En general, el microondas no compromete la calidad nutricional de los alimentos que se cocinan o calientan en él. Por el contrario, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia que utiliza el microondas calientan los alimentos desde el interior, protegiendo la calidad de las proteínas.

La Fundación Española de la Nutrición (FEN) incluso sostiene que los efectos nutricionales de este método de cocción son comparables a otros métodos como la plancha, la cocción al vapor, el salteado o el estofado.

Los alimentos con alto contenido de agua, como las frutas, las verduras y los líquidos, son los más adecuados para cocinar en el microondas. Esto se debe a que las ondas electromagnéticas del microondas agitan las moléculas de agua para generar calor.

Ahora bien, a pesar de que el microondas no es perjudicial per se, sí es necesario destacar que no todos los alimentos son aptos para calentarse en él; pudiéndose generar incluso algunas situaciones peligrosas. Algunos ejemplos de alimentos que se deben evitar en el microondas son:

El arroz, por ejemplo, no debería calentarse en el microondas. Este cereal contiene esporas de la bacteria Bacillus cereus, que son resistentes al proceso de cocción y pueden causar enfermedades si se consumen después de recalentar el arroz en el microondas.

La patata es otro alimento que hay que tener en cuenta si se planea recalentar en el microondas. Aunque algunas patatas están preparadas para la cocción en microondas, es importante tener cuidado ya que pueden albergar la bacteria Clostridium Botulinum, causante de la enfermedad conocida como botulismo.

La carne procesada es otro alimento que no es recomendable calentar en el microondas. Esta carne suele contener ciertas sustancias conservantes que no son aptas para esta forma de cocción, lo que puede resultar en la liberación de sustancias nocivas cuando se recalienta en el microondas.

La norma general dice que no podemos introducir cubiertos de metal en el microondas. Sin embargo, hay excepciones | Fuente: Dreamstime Dreamstime Dreamstime

Los huevos duros son un alimento que también hay que evitar calentar en el microondas. El vapor generado por el calor del microondas puede hacer que los huevos exploten, lo que puede ser peligroso.

Algunas verduras como el nabo o la remolacha tampoco deben recalentarse en el microondas. Los nitratos presentes en estas verduras pueden oxidar el hierro que contienen, lo que puede alterar su valor nutritivo y sabor.

Por último, la leche materna no debe calentarse en el microondas. El microondas calienta los alimentos de forma desigual, lo que puede resultar en zonas de la leche que están demasiado calientes y pueden quemar al bebé.