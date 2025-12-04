La visión de dos libaneses sobre la visita del Papa León a su tierra

Lo dijo Antonio Doueihy, sacerdote libanés de la Iglesia Maronita del Vicarato de Ehden-Zgharta en un desayuno previo al viaje del papa León a Turquía y en este caso al Líbano: “La visita del Santo Padre al Líbano será para todo el pueblo libanés, no será solo para los católicos “ y agregó: “El Líbano es el país de Medio Oriente en donde están presentes todas las iglesias del mundo”.

La algarabía y la emoción que demostraron los libaneses durante la visita de León XIV en el Líbano, dejó constancia de su espíritu de convivencia. Es un territorio pequeño en donde co-existen comunidades maronitas, greco-ortodoxas, armenias apostólicas, católicas de distintos ritos, sunníes, chiíes, druzos, además de minorías protestantes, judías y otras denominaciones cristianas orientales. Cientos de miles de libaneses arroparon a León XIV en su viaje al Líbano.

Michel Nader en su boda por el rito ortodoxo en Beirut Imagen cortesía Michel Nader

Michel Nader, libanés y con familia libanesa, respondió a mis preguntas sobre el sentimiento libanés con motivo de la visita de León al Líbano. Con su respuestas, nos ayuda a conocer cómo se vive y se piensa compartiendo vida, amigos y aficiones aun profesando diferentes religiones y lo que significa para ellos la visita del Papa.

¿Michel, en dónde y cuándo naciste?

En Beirut al principio de la guerra civil en 1975

¿Tus padres son libaneses?

Mi padre es libanés y mi madre es franco- libanesa.

¿Y tu familia?

Mi abuela materna es franco - británica

Te fuiste del Líbano ¿cuándo y a dónde?

La guerra empezó en abril 1975, nací en junio y me fui a Paris, en 1976.

¿Tienes parientes fuera del Líbano?

No, todos viven en el Líbano excepto mi hermano que vive en Madrid.

¿Tu familia es católica?

Mi familia es ortodoxa por ambos lados, griega ortodoxa para ser preciso.

Tu hijo Nicolás nació en España ¿está bautizado por la iglesia católica?

Mi hijo Nicolás (nombre muy ortodoxo del Santo Nicolás y símbolo de la ortodoxia con el Santo Dimitrios) fue bautizado en la iglesia de Santo Nicolás en Beirut. Lo peculiar es que cuando somos bautizados hacemos la primera comunión al mismo tiempo.

Michel Nader en su boda con Tina Chikhani y Nicolás hijo de Michel Imagen cedida por Michel Nader

Estás casado con Tina Chikhani ¿Es católica ortodoxa?

No, Tina no es ortodoxa, ella es católica de un rito peculiar llamado Maronitas del Santo Maroun. Ella es maronita.

Tus hijos con Tina ¿Qué edades tienen y que religión tienen?

Los hijos en Medio Oriente toman la religión del padre por lo que mis 3 hijos nacieron como ortodoxos.

¿Y su familia es?

La familia de Tina son todos maronitas.

¿En qué países has vivido?

En Francia, Líbano, España, Suiza, Emiratos Árabes y Egipto.

Viaje del Papa al Líbano.

¿Qué significa para ti, como libanés que has vivido dentro y fuera del país, la visita de un Papa al Líbano? ¿Significa algo o te es indiferente?

Por supuesto que significa bastante especialmente ahora visto que el número de cristianos en el levante está en fuerte diminución. Su visita es todo un símbolo. Basta recordar en la historia que varios sitios recordados en la Biblia están el el Líbano, como Cana, Biblos, Tyr, Sidon, etc). Su visita atrae a todos los cristianos de la región, pero no solo, muchos musulmanes acudirán al evento. Este hecho es una peculiaridad muy libanesa ya que tenemos 17 diferentes religiones que conviven en las fiestas o en los eventos como las Navidades, Pascuas, Ramadán y Eid al fitr, a menudo son celebradas con todas las religiones.

¿Crees que es un acontecimiento relevante para la sociedad libanesa actual la visita del Pontífice?

Por su puesto y es muy importante y siempre nos ayudará a poner al Líbano en el mapa no como un campo de batalla, sino como tierra santa.

¿Crees que el hecho de haber vivido en España y en otros países te da una mirada distinta sobre lo que supone una visita papal?

No tanto, al vivir fuera, no me ha afectado en mi fe desde el punto de vista religioso o mi visión sobre el Papa. Basta recordar que el Papa no es nuestro jefe de la iglesia. Si que su símbolo, es el jefe de todos los cristianos, pero más que nada los católicos. Pero mi visión es distinta: Lo veo como el Papa de todos.

¿Eres católico?

No, soy ortodoxo

¿Cómo definirías tu relación personal con la fe y con tu iglesia de origen?

Pues muy espiritual, rezo cuando puedo en una iglesia, pero al vivir bastantes años en países que la gran mayoría son musulmanes, me he acostumbrado a rezar solo en mi cama o haciendo deportes como nadar o andar en bici.

¿Ves diferencias importantes entre ambas iglesias?

No tanto solo el ritual de la boda (girar 7 veces al rededor del altar y lo largo que son las misas (¡cerca de 3 horas! 😊)

¿Crees que el Papa representa también a quienes, como tú, viven su fe entre distintas tradiciones cristianas?

Si por supuesto, es el Papa de todos y no hago mucha diferencia y es más que nada el mensaje que vincula.

¿Crees que para la gente en el Líbano este viaje será importante?

Sí bastante, por lo menos estaremos en la prensa con cosas positivas fuera de la guerra.

¿Piensas que la visita será vista más como un gesto espiritual o político?

Creo que es un mixto de todo, es un mensaje de paz y de tolerancia entre todas las religiones. Te aseguro que los jefes espirituales musulmanes y druzos y ortdoxos estarán presentes en el evento.

¿Qué sectores de la sociedad crees que seguirán la visita con mayor interés?

Bajo y medio, sobre todo.

¿Puede un viaje así ayudar a la convivencia o simplemente será un acto simbólico?

Por supuesto este viaje ayudará a la tolerancia y a la convivencia.

El Líbano es conocido por sus diversas religiones. ¿Cómo describirías la convivencia diaria entre cristianos, musulmanes y otras comunidades?

Pues como explicado antes somos 17 religiones y la convivencia nos ha siempre unido pero a la vez dividido con varias guerras, estoy convencido que la convivencia ganará a largo plazo la batalla. Por poner un ejemplo festejamos todos juntos los eventos mayores como Navidades y eid el adha etc.

¿En tu entorno personal y familiar se vivía esa convivencia con naturalidad?

Si lo hemos vivido con gran naturalidad. Yo crecí en un sector musulmán, mis amigos del cole son la mayoría musulmanes así que yo no hago diferencia. Somos todos ortodoxos, pero muy abiertos.

De pequeño, ¿tenías amigos de otras religiones?

Casi de todas las religiones cuando vivía en el Líbano a mis 16, 17 y 18 años. Hasta ahora estamos en contacto con frecuencia.

¿Había celebraciones o rituales de otras comunidades religiosas que te llamaban la atención?

Pues sí, el Ramadán. Ayuno a veces con mis compañeros de trabajo musulmanes y vienen a mi casa para la cena de Navidad.

¿Crees que los extranjeros comprenden bien lo que significa esta diversidad para la identidad libanesa?

No, es muy complicado, si nosotros los libaneses lo vemos muy complejo debido a la guerra, me imagino lo difícil que puede ser para los extranjeros.

¿Crees que después de la visita de León XIV algo ayudará o aportará?

Espero que sí, un largo plan de paz para el Medio Oriente.