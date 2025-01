Soy experta en lenguaje corporal y estas son las señales que indican que alguien no está de acuerdo contigo

La principal ventaja de la comunicación no verbal radica en que con ella puedes transmitir emociones y significados que difícilmente podrían ser comunicados mediante el lenguaje oral o escrito. Cuando hacemos un buen uso de la gestualidad, de los movimientos y del contacto con los otros, podemos potenciar nuestra cercanía con ellos y transmitir de forma indirecta algún mensaje.

Cuando es el otro quien utiliza lenguaje no verbal y sabemos interpretarlo, podemos conocer más sobre él para responder adecuadamente a lo que intenta comunicarnos. Asimismo, será más fácil descubrir intenciones ocultas de nuestros interlocutores, así como evaluar si son sinceros con nosotros o no.

El gesto que demuestra desacuerdo

Adrianne Carter, experta en lenguaje no verbal, ha compartido en su cuenta de Tiktok un gesto que puede indicar de manera específica que la otra persona no está de acuerdo contigo. Este consejo se ha vuelto viral por lo fácil y útil que resulta para interpretar los pensamientos y emociones de los demás.

“Uno de los indicadores más claros de que alguien no está de acuerdo contigo es la posición de su mano y dedo en la cara. Fijaos dónde se encuentran mi mano y dedo índice en mi cara. Este gesto lo podéis ver en una reunión o cuando estáis hablando con alguien. Significa que están pensando en lo que estáis diciendo. A medida que el dedo se coloca más arriba en la cara, no solo nos dice que están pensando en lo que están escuchando, sino que no están de acuerdo o no les está gustando lo que oyen”, explicó la experta en comunicación no verbal.

La publicación ha desembocado en numerosas reacciones por parte de sus seguidores y de quienes vieron el vídeo. La mayoría llegó a la conclusión de que los gestos que una persona puede mostrar en una situación determinada pueden no ser los mismos para otras personas, lo que dificulta aún más entender las relaciones interpersonales.

Varios usuarios de TikTok confesaron que el gesto del dedo índice era muy común entre sus hábitos, pero que lo hacían involuntariamente. “Estaba haciendo esto esta mañana y sí, tienes razón, no me estaba gustando lo que decía esa persona”, afirmaba uno de ellos. Por el contrario, otras personas indicaron que no era su caso porque “el lenguaje corporal no es universal”. Uno de los opuestos explicó que ese concreto gesto “lo hago cuando me pongo nervioso, pero no tiene nada que ver con que yo apruebe algo o no”, señaló.

Funciones de la comunicación no verbal

La comunicación no verbal cumple funciones específicas y sumamente importantes a la hora de vincularse con los demás. Estas funciones pueden resumirse en:

Reforzar el mensaje verbal . Lo comunicado de manera no verbal puede reforzar lo dicho, acentuarlo o darle una mayor intensidad expresiva. Por ejemplo: en medio de una discusión, una persona le advierte a la otra que necesita un momento para calmarse. Si lo hace con un tono de voz inadecuado, es probable que su interlocutor no entienda que es urgente una pausa en el debate para no convertirlo en una pelea.

. Lo comunicado de manera no verbal puede reforzar lo dicho, acentuarlo o darle una mayor intensidad expresiva. Por ejemplo: en medio de una discusión, una persona le advierte a la otra que necesita un momento para calmarse. Si lo hace con un tono de voz inadecuado, es probable que su interlocutor no entienda que es urgente una pausa en el debate para no convertirlo en una pelea. Contradecir el mensaje verbal . Lo comunicado de manera no verbal puede contradecir lo dicho, es decir, transmitir el mensaje contrario al de las palabras que se utilizan. Esto puede ocurrir de modo voluntario, en la ironía o el humor, o puede ser involuntario, o sea, accidental. Por ejemplo: si una persona recibe un obsequio y da las gracias de mala gana y con tono de fastidio, le transmite al interlocutor todo lo contrario al agradecimiento y el entusiasmo.

. Lo comunicado de manera no verbal puede contradecir lo dicho, es decir, transmitir el mensaje contrario al de las palabras que se utilizan. Esto puede ocurrir de modo voluntario, en la ironía o el humor, o puede ser involuntario, o sea, accidental. Por ejemplo: si una persona recibe un obsequio y da las gracias de mala gana y con tono de fastidio, le transmite al interlocutor todo lo contrario al agradecimiento y el entusiasmo. Sustituir el mensaje verbal . Lo comunicado de manera no verbal puede ocupar el lugar de las palabras por completo, es decir, puede hacerse un gesto en lugar de decir lo que se piensa. Por ejemplo: en una multitud, un amigo le advierte a otro con un silbido su ubicación para que no se pierda.

. Lo comunicado de manera no verbal puede ocupar el lugar de las palabras por completo, es decir, puede hacerse un gesto en lugar de decir lo que se piensa. Por ejemplo: en una multitud, un amigo le advierte a otro con un silbido su ubicación para que no se pierda. Matizar el mensaje verbal. Lo comunicado de manera no verbal puede servir para darle matices a lo dicho, es decir, para atenuarlo o darle un sentido muy específico, que sin ello probablemente sería más difícil de captar. Por ejemplo: un comentario de agradecimiento dicho con una sonrisa expresa que se trata de un sentimiento genuino.

Ejemplos de comunicación no verbal

A continuación podrás ver diferentes técnicas de lenguaje no verbal y cuáles pueden ser sus significados: