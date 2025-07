Ramón Vallès, Comandante de avión: "Quieren quitar a un piloto y sustituirlo por la IA"

Hoy en día volar en avión se ha vuelto una acción asequible para gran parte de la población. En gran parte, debido a los aviones comerciales actuales, que son mucho más eficientes en consumo de combustible y emisiones que los antiguos, gracias a materiales compuestos avanzados y un diseño aerodinámico mejorado.

Ahora bien, saber volarlos está al alcance de unos pocos. Los pilotos de avión deben tener conocimientos avanzados de aerodinámica, fuerzas en vuelo, rendimiento del avión y cálculos de navegación. Así como entender las condiciones climáticas que afectan el vuelo, saber interpretar informes y pronósticos meteorológicos y utilizar esta información para planificar y operar de forma segura, entre muchos otros conocimientos.

Sin embargo, en los últimos años el auge de las tecnologías y en específico de la Inteligencia Artificial está poniendo en vilo a miles de trabajadores en todo tipo de sectores, incluyendo la aviación, donde puede peligrar el futuro de los pilotos de avión.

Las palabras de un comandante de avión sobre ser sustituidos por la IA

El comandante de vuelo Ramón Vallés ha asistido al podcast Mami qué dices?, en el que ha respondido una serie de preguntas a la vez en la que ha expresado que hay varias aerolíneas europeas que pretenden sustituir a los pilotos de vuelo por Inteligencia Artificial.

Hace unos meses, Fernando Miragaya, presidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla), manifestó que en el entorno de las aerolíneas, "se persigue ahorrar costes y atajar la falta de pilotos, pero en detrimento de la seguridad de los viajeros”.

Ahora, Vallés explica que en el tema de la Inteligencia Artificial: "Me preocupa mucho". "Hay dos empresas europeas que pretenden usarla para sustituir al piloto y eso es una temeridad". ¿Esa es la intención de la Inteligencia Artificial?.

"Hasta ahora, muchos elementos que se han introducido en los aviones, que han sido una mejora, es para que convivan y ayuden al piloto a que la operación en términos generales sea más segura. Porque es lo que queremos".

"Entones, para que algo sea más seguro, no me quites elementos, añádelos. Pero no hagas cambios de monedas", afirma el profesional. A lo que hace un llamamiento a las compañías preguntando ¿Realmente el éxito económico de una compañía aérea depende del sueldo de un piloto? De verdad ¿Estamos dispuestos a quitar un piloto pensando que nos vamos a ahorrar un sueldo?"

La verdadera ayuda de la IA en la aviación

Por otro lado, es importante conocer en qué campos o en qué ámbitos puede servir de ayuda la Inteligencia Artificial si nos centramos en el tema de la aviación. Según explica el propio piloto en el resto de la entrevista que dura más de una hora y recopilando información, estas son algunas áreas en las que la IA puede servir de ayuda:

Asistencia en la toma de decisiones: La IA analiza en tiempo real datos sobre clima, estado del avión y tráfico aéreo, ayudando a los pilotos a tomar decisiones mejor informadas y rápidas para optimizar la seguridad y la eficiencia operativa .

Gestión del tráfico aéreo: Los algoritmos inteligentes permiten ajustar dinámicamente rutas y horarios, lo que reduce las congestiones aeroportuarias, mejora la puntualidad y baja las emisiones de CO₂ al optimizar las trayectorias de vuelo .

Mantenimiento predictivo: Analizando datos de sensores, la IA puede predecir fallos antes de que ocurran, programando reparaciones y evitando así averías inesperadas y costosos retrasos para las aerolíneas . Según la NASA, esto ha reducido en un 30% las interrupciones no planificadas de las aeronaves .

Optimización del consumo de combustible: Sistemas de IA calculan las rutas más eficientes teniendo en cuenta los patrones meteorológicos y el tráfico aéreo, ayudando a disminuir el consumo y la huella ambiental .

Entrenamiento avanzado de pilotos: Se emplean simuladores que combinan IA con realidad virtual y biometría avanzada para mejorar la formación y preparación de los pilotos, especialmente en fuerzas aéreas y aviación comercial .