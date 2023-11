Un reconocimiento a grandes figuras de la ciencia y la medicina

La Fundación PharmaMar celebró el jueves la primera edición de los Premios Argonauta, reconociendo con ellos a personas o proyectos que han contribuido significativamente durante los últimos años al avance de la medicina, el conocimiento científico y la salud en nuestra sociedad.

Fue una noche en la que se puso en valor la ciencia y la necesidad de contribuir a su difusión e impulso desde diferentes áreas, para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas. Además, reunió a las personalidades más relevantes de los últimos años a nivel científico y médico, tanto en el plano nacional como internacional.

Tal y como destacó José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la Fundación PharmaMar, «estamos muy orgullosos de poder reunir a tan distinguidas personalidades, cuya labor ha contribuido significativamente a la salud de las personas, en la primera edición de nuestros premios. Desde la Fundación PharmaMar, con estos premios, queremos animarles a seguir trabajando para lograr avances notables en la investigación científica y en el cuidado de la salud».

El Premio al mejor caso clínico fue otorgado a Louis Gros, oncólogo médico y Postdoc fellow, Early Lung and Cardiac Action Program (ELCAP) Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Nueva York (EE UU), por su trabajo innovador en el tratamiento del mesotelioma peritoneal avanzado y refractario, realizado en colaboración con la Dra. Antonia Digklia. Un trabajo que no solo representa un avance significativo en el campo de la oncología, sino que también refleja una profunda dedicación al bienestar y la esperanza de los pacientes.

En la categoría Premio a la mejor prestación asistencial de paciente Covid hospitalizado, el galardonado fue Pedro Landete, neumólogo del Hospital Universitario La Princesa, por su contribución en uno de los períodos más desafiantes de la historia médica moderna, donde su experiencia y conocimientos ayudaron a mejorar la calidad asistencial y la vida de muchos pacientes con Covid-19.

El Premio a la trayectoria en investigación básica fue concedido a Adolfo García-Sastre, director del Global Health and Emerging Pathogens Institute de la Icahn School of Medicine del Mount Sinaí, Nueva York (EE UU), por su excepcional trayectoria en el campo de la virología e inmunología, destacando por sus innovaciones en el desarrollo de vacunas y su contribución crucial al entendimiento y combate de patógenos virales como la gripe, SARS-CoV-2 y otros virus de importancia en la salud humana.

Por último, el Premio a la trayectoria en investigación clínica fue entregado a Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y director del Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO), por su distinguida trayectoria y reconocido liderazgo en el desarrollo de terapias moleculares contra el cáncer, así como su contribución significativa a la medicina traslacional, reflejada en su extensa obra científica y su impacto global en la comunidad oncológica.

El jurado estuvo formado por especialistas como Vicente Estrada, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos; Pablo Guisado, especialista en Medicina Interna del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; Isabel Sola, científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); o Ana Oaknin, jefe del Programa de Cáncer Ginecológico en el Instituto de Oncología Vall d’Hebron.

Primer año de la Fundación

La Fundación PharmaMar, que comenzó su actividad a principios de este mismo año de 2023, tiene entre sus principales objetivos divulgar, promover y apoyar la investigación científica en el campo de la salud, centrándose especialmente en la oncología y las enfermedades infecciosas. En esta línea, durante estos meses la Fundación ha puesto en marcha diversas iniciativas en cuatro áreas clave: divulgación científica, fomento de la investigación, formación y defensa de la biodiversidad marina.

Entre las más relevantes se encuentran el patrocinio del Simposio Internacional de Productos Naturales de Origen Marino (MaNaPro), principal evento científico a nivel mundial sobre productos naturales de origen marino; la puesta en marcha de un Ciclo de Conferencias Científicas para todos los públicos, junto a la Residencia de Estudiantes y el Museo Arqueológico Nacional; el apoyo al Título de Posgrado en Sarcoma de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en la Universidad de Alcalá de Henares; o el impulso de varias jornadas de formación dirigidas a periodistas, tituladas «Ciencia al Día», en diferentes ámbitos de salud para periodistas, junto con ANIS (Asociación Nacional de Informadores de la Salud).