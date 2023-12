Revisa tu nevera: 8 aditivos en los alimentos que quieren prohibir por vínculos con el cáncer

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha reevaluado recientemente la seguridad de 8 aromas de humo que ya están en el mercado. La conclusión es que no se puede descartar un posible efecto genotóxico. La genotoxicidad es la capacidad de una sustancia química de dañar el material genético de las células. Los cambios o mutaciones en la información genética dentro de una célula pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades como cáncer o hereditarias. Ante esto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) que se prohíba el uso de estos aditivos.

El ahumado es un método tradicional de preparación y conservación de alimentos como el pescado, la carne o determinados productos lácteos, que implica una modificación del sabor de los alimentos. Sin embargo, también encontramos en los supermercados alimentos procesados con ese toque de aroma y sabor ahumado sin haber sido sometidos a este método. "Esto se produce porque en su elaboración se recurre a unos ingredientes concretos, los aromas de humo para conseguir ese efecto", explica la OCU. Estas sustancias se pueden utilizar como aromatizantes en sopas, salsas, bebidas, patatas fritas, helados y dulces.

Hay 8 aromas de humo que ya se están usando en productos que se encuentran en el mercado: Zesti Smoke Code 10 (SF‐002); Fumokomp (SF‐009); SmoKEz C‐10 (SF‐005); Smoke Concentrate 809045 (SF‐003); proFagus Smoke R709 (SF‐008); proFagus Smoke R714 (SF‐001); SmokEz Enviro‐23 (SF‐006); y Scansmoke SEF7525 (SF‐004). Estos aromas fueron evaluados cuando los fabricantes solicitaron la autorización de venta entre 2009 y 2012. Las sustancias fueron aprobadas en su momento, pero con un uso más limitado al propuesto por los fabricantes, pues ya entonces se identificaron problemas de seguridad.

La revisión de la EFSA viene motivada por la solicitud de renovación de estos aromas. En esta ocasión, se ha aplicado una nueva metodología de evaluación por la que se considera que cuando un componente de una mezcla (como son los aromas de humo) se identifica como genotóxico, todo el conjunto debe considerarse genotóxico. Tras la nueva evaluación, la Comisión Europea y los Estados de la UE deberán decidir qué medidas implementar para gestionar el riesgo derivado de la existencia de estos aromas que ya están en el mercado.

Desde la OCU consideran que debe "primar el principio de precaución" para proteger la salud de los consumidores y que estos aromas deben prohibirse mientras no pueda demostrarse que no suponen un riesgo. Además, subrayan que" estas sustancias son totalmente prescindibles, ya que su ausencia no compromete la seguridad del producto y solo aportan propiedades organolépticas". Con estos argumentos OCU se ha dirigido a la AESAN para trasladar su preocupación y que se posicione a favor de la prohibición de estos aromas