Ryanair responde a su última polémica: "¿Es cierto que vais a empezar a cobrar por ir al baño?"

Ryanair ha decidido contestar una vez más, a través de redes sociales, a otra de las polémicas en las que la compañía aérea se está viendo involucrada últimamente. Y es que en los últimos meses muchos usuarios se han preguntado por el hecho de que la aerolínea pueda comenzar a cobrar por ir al baño durante el vuelo.

"¿Es cierto que vais a empezar a cobrar por ir al baño?", era la pregunta que más se ha repetido durante estos meses entre los usuarios. Un hecho que muchas personas se creyeron dada la fama de su estricta política de equipaje.

Pues hay que recordar que desde hace años, Ryanair no permite viajar a ningún pasajero con una maleta de cabina gratuitamente. Ahora tan solo se puede acceder al avión con un bulto pequeño cuyas medidas equivaldrían a una mochila.

Hecho que llevó a una joven a tener una divertida conversación por Twitter con la compañía aérea sobre la propuesta de comprar unos pantalones con cientos de bolsillos para no tener que pagar por su equipaje.

Ryanair desmiente que vaya a cobrar por ir al baño durante el vuelo

Volviendo al tema del bulo, la aerolínea se ha visto obligada a desmentir los rumores que circulaban por redes sociales. Eso sí, en su cuenta de TikTok, han decidido tomárselo con humor y responder a la polémica con la voz de fondo de Luis Enrique, ex seleccionador nacional de España.

Con la famosa frase del ex seleccionador "puede ser que sí y puede ser que no" y con un vídeo de un efecto de cara animada sobreimpreso en una fotografía de uno de sus aviones, la aerolínea se hacía eco de una manera divertida de este rumor pero no lo zanjaba.

Para desmentir dicho bulo, había que acudir al título del vídeo en el que se puede leer "que no, que es broma". Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. Como por ejemplo, el de este joven que les propone una idea eficaz: "Si cobráis por ir al baño yo recomendaría dar agua gratis en todo el vuelo". Ryanair le contesta a modo de broma y le dice que está "contratado".

Todos los vídeos de Ryanair en la plataforma de TikTok son muy parecidos. Y es que a través de divertidos efectos y diferentes voces de celebridades, la aerolínea va contestando a todo aquello que le preocupa a sus usuarios.