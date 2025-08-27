Sanidad cesa a Juan Ramón Villalbí como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

El Ministerio de Sanidad ha cesado a Juan Ramón Villalbí Hereter como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tras permanecer en el cargo desde el año 2020. Ahora, pasará a dirigir la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), según apuntan fuentes cercanas al Ministerio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles que el cese ha sido propuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este martes. El Gobierno agradece los servicios prestados a Villalbí Hereter durante los años que ha sido delegado de Gobierno.

Ahora, el Ministerio de Sanidad espera anunciar próximamente al nuevo delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, aunque, según las mismas fuentes, todavía "faltan unos flecos" para conocer al sustituto.

Villalbí Hereter se licenció en Medicina en la Universitat de Barcelona en el año 1979, para doctorarse en la misma universidad en el año 1990. En 1983 realizó un máster en Salud Pública en Yale University (EEUU) y poco después se especializó en Medicina Preventiva y Salud Pública.

Ha centrado su carrera profesional en el diseño, gestión y evaluación de programas y servicios en el campo de la salud pública y las adicciones, así como de atención primaria de salud. Ha desarrollado estas actividades en la Agència de Salut Pública de Barcelona (2003-20), el Institut Municipal de Salut Pública (1996-2003), el Ayuntamiento de Barcelona (1986-96), el Institut Català de la Salut (1984-86), y el Ayuntamiento de l'Hospitalet del Llobregat (1983-84). Asimismo, desde 2005 hasta su nombramiento como delegado ha sido profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra.

Además, ha servido en la junta directiva de diversas organizaciones profesionales y científicas, como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, el European Network for Smoking Prevention, la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears y la Societat Catalana d'Atenció Primària. También ha presidido el Consell Assessor de Tabaquisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Durante estos años, Villalbí Hereter ha publicado unos 250 trabajos en revistas profesionales y científicas de su ámbito de trabajo recogidos en PubMed.

En noviembre de 2020, Villalbí Hereter fue nombrado como delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por Salvador Illa, exministro de Sanidad. Después de casi cinco años en el cargo, volverá a la Agència de Salut Pública de Barcelona en la que desarrolló su actividad desde el año 20023 hasta que fue nombrado delegado.