La Guardia Civil de Navarra rescata a dos senderistas franceses que sufrían hipotermia

Durante la pasada madrugada, la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Navarra recibió aviso sobre dos senderistas extraviados en las inmediaciones del Pico Larun, en el término municipal de Vera de Bidasoa.

Agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Pamplona activaron el dispositivo y, tras preparar el material necesario, se desplazaron en vehículo oficial hasta la zona. Según la comunicación telefónica mantenida con los afectados, se encontraban en la Venta Yasola, a donde se pudo acceder por pista forestal.

A las 02:00, los guardias localizaron a los dos excursionistas, varones de nacionalidad francesa de 26 y 29 años, que presentaban síntomas leves de hipotermia. Tras proporcionarles ropa de abrigo y alimento, fueron evacuados hasta la localidad francesa de Olhette, lugar donde tenían estacionado su vehículo particular. Ambos se encontraban en buen estado general tras la intervención.