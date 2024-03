Sanidad quiere dar preservativos gratis a los jóvenes con cargo al Estado

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves que su departamento estudia la posibilidad de financiar los preservativos en el Sistema Nacional de Salud, que serían gratuitos "para aquellas franjas de edad jóvenes con menor poder adquisitivo y que presentan unos incrementos importantes en las tasas de infecciones de transmisión sexual (ITS)".

"No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método barrera como el preservativo", ha proclamado García durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, informa Ep.

Al ser preguntada por los medios, ha confirmado que, aunque aún tienen que analizarlo, Sanidad incluiría a "todos los jóvenes" de entre 14 y 22 años, "que en principio tienen que estudiar y no tienen trabajo", aclarando que la medida no va a seguir criterios de renta.

Su departamento ha aclarado que, de momento, "no se contempla" la financiación parcial de los preservativos para el resto de la población, más allá de la gratuidad para jóvenes. "Estamos estudiando la financiación empezando por las franjas a las que más les afecta, que tienen menos poder adquisitivo y a las que más les está afectando la transmisión de las ITS", ha destacado García, para agregar que "es una medida básica de salud pública".

Sobre el procedimiento, ha aclarado que sería a través de dispensación en farmacias. "La idea es que se cargue en la tarjeta sanitaria, sin necesidad de pasar por un médico, como ya se hizo con las mascarillas durante la pandemia", ha explicado.

Para mejorar la prevención de las ITS, Sanidad trabajará también en la actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva "para que la educación sexual sea un eje central que aborde todas estas cuestiones no desde el miedo o la culpa".

"La salud sexual es una fuente de bienestar para todo el mundo y necesitamos que la población reciba una educación basada en la información, la honestidad, el consentimiento y el cuidado en las relaciones interpersonales", ha dicho, añadiendo que, quienes no entiendan esto, "es porque habitan en un pasado donde la sexualidad era un tabú y la culpa era la norma".

Cifras en ascenso

En este punto, ha recordado el "preocupante incremento" en las cifras de ITS, según el informe "Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2022". "Tras la falsa sensación que nos aportó el descenso en las tasas de incidencia durante el año 2020 a raíz de la pandemia, en el 2022 se ha confirmado la tendencia ascendente que observamos desde el año 2016. Este incremento afecta principalmente a adultos jóvenes entre 20-44 años, siendo más llamativo en los hombres entre 20-34 años en el caso de la sífilis y la gonorrea, y en las mujeres en el caso de la chlamydia", ha detallado.

En este sentido, García también ha llamado a "mejorar el acceso a centros especializados en el manejo de estas infecciones" que sean capaces de incorporar la última innovación y que disponen no solo del conocimiento de la patología concreta, sino de cómo abordar estas cuestiones "sin culpabilizar a las personas". "La culpa nunca ha sido una política de salud pública efectiva", ha expresado García, en consonancia con la voluntad de su departamento de "luchar contra el estigma".

Encuesta sobre Salud Sexual

También ha llamado a "adaptarse al siglo XXI" en lo relacionado con estas infecciones, por lo que ha anunciado una nueva Encuesta Nacional de Salud Sexual. "Ante el incremento en las ITS de los últimos años, no podemos acudir a datos del 2009, de cuando data la última encuesta disponible", ha explicado.

Asimismo, también ha defendido la necesidad de "incorporar la innovación" en materia de ITS al SNS. "Necesitamos ampliar el acceso por parte de los profesionales sanitarios a test rápidos para las diferentes ITS para acelerar los tiempos de diagnóstico, mejorando así la prevención", ha asegurado García, para agregar que se deben incluir las "autotomas como forma de que las personas puedan participar en el diagnóstico si tienen sospechas de haber estado expuestas a una ITS".