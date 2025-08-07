Carlos Ríos, nutricionista, revela cuál es el mejor pan del Mercadona; "Estás eligiendo mal y no lo sabes"

Elegir un pan saludable en el pasillo del supermercado puede ser una tarea abrumadora. Ante la confusión generada por la amplia oferta y el marketing a menudo engañoso, Carlos Ríos, nutricionista y creador del movimiento "Realfooding", ha realizado un análisis detallado de los panes disponibles en Mercadona, ofreciendo una guía clara para no caer en errores comunes. Su mensaje es contundente: "Estás eligiendo mal, y lo sabes", instando a los consumidores a ir más allá del envase.

Clasificación nutricional: del "grupo de la muerte" a las mejores opciones

Ríos categoriza los panes según su calidad nutricional. En el nivel menos recomendable, bautizado como "grupo de la muerte", sitúa los panes elaborados con harina refinada de trigo. El experto alerta de que su consumo habitual, equiparable en impacto metabólico al azúcar refinado, está asociado a un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Por encima de estos, pero aún lejos de ser ideales, se encuentran los "panes regulares". Aunque algunos utilizan harina integral al 100%, suelen incorporar conservantes y emulgentes que merman significativamente su valor nutricional, a pesar de ser más saciantes y ricos en fibra que los refinados.

Una de las críticas más firmes de Ríos se dirige a la falta de transparencia en el etiquetado. Denuncia que numerosos panes se presentan como integrales sin ofrecer una lista de ingredientes clara y accesible, generando desconfianza y dificultando la elección informada. "Gira siempre el envase y examina la composición detenidamente antes de comprar", es su consejo fundamental para evitar estos engaños. Esta práctica es esencial para distinguir el pan realmente integral del que solo lo aparenta.

Los tres panes de Mercadona que sí superan el examen

Tras su evaluación, Ríos destaca tres opciones en Mercadona que cumplen con los criterios de alimentación saludable. En primer lugar, recomienda el Pan 100% integral, elaborado con ingredientes simples, sin aditivos añadidos y con grasas saludables. Le siguen los Panecillos 100% integrales, cuya composición permite verificar fácilmente que son totalmente integrales. Completa la selección destacada el Pan de fibra y sésamo, valorado por su elaboración con harina integral de centeno, su alto contenido en fibra y la ausencia de ingredientes perjudiciales.

Ríos concluye que elegir un buen pan no debe ser casual, sino una decisión consciente basada en la lectura crítica de las etiquetas y la comprensión de los ingredientes. Subraya que una alimentación saludable no implica prohibiciones, sino la selección inteligente de alimentos de verdadera calidad nutricional, siendo la moderación en el consumo otro factor clave.