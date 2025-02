Un español explica por qué decidió emigrar a Suiza y narra sus inicios: “Acostumbrado a una mierda, uno no se lo cree”

Vivir en Suiza está muy romantizado. Los altos sueldos y las experiencias compartidas en distintas redes sociales hacen pensar que todo es un camino de rosas, pero Ismael, un sanitario que trabaja como fisioterapeuta en el país helvético, quiso mostrar la situación real en un vídeo en TikTok en una cuenta en la que informa sobre la vida allí: "En redes sociales se muestra que vivir en Suiza es poco más que estar en las montañas, rodeado de paisajes preciosos, comiendo fondue, esquiando y ganando cantidades ingentes de dinero casi sin esfuerzo, lo cual no puede estar más alejado de la realidad".

Tras esas palabras, en LA RAZÓN quisimos conocer su historia a fondo y pudimos charlar con él para que nos contara cómo es realmente la vida en Suiza y las diferencias con España. Lo primero que se debe conocer para entender su historia es el inicio. Ismael explicó cómo se inicio de su historia y por qué decidió irse a vivir a Suiza.

Este es el motivo por el que un sanitario decidió emigrar fuera de España

“Todo empieza porque me fui a vivir a Alemania de enero de 2020 a agosto de 2021”. Tras su periodo en Alemania volvió a trabajar a España, donde vio su situación laboral: “Me di cuenta de que mi futuro tenía muy mala pinta”. Ismael trabaja en la fisioterapia: “En este mundo los salarios van por convenio la mayoría de las veces y hay poca progresión, por lo que gente que lleva trabajando 20 años solo cobra un poco más”.

Así es el proceso para conseguir trabajo en Suiza

Entonces, decidió retomar el alemán y obtener el nivel B2: “En ese momento pensaba que para trabajar en Suiza se necesitaba”. Una vez que se sacó el título, comenzó a aplicar a algunas ofertas laborales: “Una salió, me escribieron que querían conocerme y hacer una entrevista”.

Revela la forma en la que nació todo: “Salió de la preocupación de no tener un futuro muy halagüeño en casa, en Madrid, y fui en busca de un futuro mejor”. Puntualiza que le dio pena dejar a los suyos atrás, pero que tenía las ideas claras: “Yo creo que me merecía un futuro mejor y no puedo estar más contento en los dos años que llevo en Suiza”.

“Volví de la entrevista con un futuro mejor, no me creía lo que me iban a pagar”

Posteriormente, detalló a LA RAZÓN paso a paso el proceso para conseguir el trabajo: “Hicimos una primera videollamada y me comentó que quería que viera todo en persona para que no me llevase ninguna sorpresa cuando llegase allí”. En agosto de 2022 fue por primera vez a Suiza: “Hice la segunda entrevista y volví con todo firmado”. Ambas cosas las realizó en el mismo día: “Volví con un futuro mejor, no me creía lo que me iban a pagar”. Al igual que en sus vídeos en redes explica la diferencia de salarios: “Venía de cobrar 1182 euros aunque la gente no se lo crea, yo tengo las nóminas, cobraba 19.500 euros brutos al año con cuatro años de experiencia.

Reveló que no se creía lo que le iban a pagar en Suiza y la forma en la que iba a ser tratado: “Es triste, pero cuando a uno le ofrecen condiciones normales y buenas, no se lo cree porque, hablando en plata, está acostumbrado a una mierda”.

Así son los inicios al vivir fuera de España

Ismael explicó cómo son los inicios fuera de España: “Nunca es fácil vivir fuera de casa, sientes un vacío, sientes que estás dejando a tu familia, tus amigos y tu vida atrás por buscar un futuro mejor, sientes que eres egoísta por dejar tanto atrás”. Reveló que se pasa mal: “No hay semana que no eche de menos mi casa, mis padres, a mi familia y a mis amigos, pero uno tiene que pelear por lo que quiere”. Recalcó esto último: “Nuestra generación sabe lo que se merece y desgraciadamente nuestro país no nos lo da. Entonces, no nos queda otra que salir fuera”.

“Un abrazo con tus padres o una cerveza con tus amigos tiene un valor incalculable que ningún sueldo puede comprar”

Explicó que ser de la capital de España es una ventaja: “Por suerte, Madrid y Zúrich están muy cerca y en dos horas y media me puedo poner en casa”. Sin embargo, recalcó que lo más difícil es no estar: “Perderte el cumpleaños de tu padre o madre, no estar con tus amigos y perderte planes que te gustarían es lo más complicado”. Explica que pese a no estar con ellos apoyarse es lo más importante: “Son fases que se tienen que superar y cuando se pasa esa primera fase todo empieza a cobrar un poco de sentido”.

Ismael dijo que vuelve a España unas tres o cuatro veces al año: “Intento ir un par de días cada tres o cuatro meses porque uno echa de menos a los suyos, comer en casa de los padres y que te mimen”. Agradece que existan las videollamadas, pero no sustituye el contacto físico: “Un abrazo con tus padres o una cerveza con tus amigos tiene un valor incalculable que ningún sueldo puede comprar”.

Este sanitario español no solo habló de sus inicios, también explicó su día a día: “Mi día a día entre semana es rutinario, trabajo 45 horas semanales”, cómo es vivir allí realmente y las diferencias entre ambos países. Por último, contestó a la pregunta de si volvería a España, dejando una respuesta que muy pronto podrán leer en LA RAZÓN.