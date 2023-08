¿Sospechas de alergia el sol? Aquí te contamos sus principales síntomas y qué hacer en estos casos

No hay que olvidar que no todas las pieles son igual de sensibles al sol y hay personas en quienes sus efectos negativos son mayores que en otras. No obstante, en todos los casos siempre hay que protegerse, especialmente en las horas centrales del día, cuando la intensidad de las radiaciones es mayor que en otros momentos del día.

“En verano la protección solar debe ser constante y reponerse según las indicaciones del producto empleado, a poder ser un fotoprotector del 50, al mismo tiempo que utilizar gorras, gafas, o incluso ropa capaz de absorber la radiación ultravioleta. “Deben extremarse estas precauciones si la persona se encuentra en la playa o en la montaña, donde la reflexión solar es mayor”, afirma la Ana Pérez Montero, jefe del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid.

Elegida precisamente como una de los 100 mejores médicos españoles en laLista Forbes de este 2023, esta alergóloga subraya que hay personas que padecen lo que se conoce como ‘alergia al sol’. Esto son un conjunto de procesos que cursan con una respuesta cutánea anormal que es favorecida por esa exposición solar.

“Las fotodermatosis son un conjunto de enfermedades de la piel caracterizadas por presentar una reacción anormal a la radiación ultravioleta. Son las enfermedades conocidas como ‘alergia al sol’ y agrupan patologías cutáneas muy diversas en cuanto a frecuencia, sintomatología, gravedad, evolución o tratamiento, entre otros parámetros", apostilla esta doctora, al tiempo que precisa que no se trata de una alergia al sol en sí, sino de reacciones alérgicas provocadas por esa exposición solar.

La urticaria solar y la erupción polimorfa

Hace referencia en primer lugar a la urticaria solar, un trastorno “raro”, según reconoce la doctora Pérez Montero, y donde aparece picor, eritema, y lesiones habonosas a los pocos minutos de exposición al sol, bien en zonas expuestas o en zonas cubiertas.

Apunta esta experta de Quirónsalud Madrid que se produce a los pocos minutos de la exposición solar, por un mecanismo de hipersensibilidad inmediata frente a un fotoalérgeno desconocido. “Estas lesiones se resuelven espontáneamente a los pocos minutos o horas tras la exposición solar y sin mayores consecuencias. Ahora bien, si la superficie afectada es muy grande puede ir acompañada de náuseas, dolor de cabeza, o hipotensión, entre otros síntomas”, agrega.

Ana Pérez Montero, jefe del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid. Quirónsalud

En cambio, esta doctora indica que la erupción polimorfa solar es la ‘alergia al sol’ más frecuente, que afecta tanto a niños como a adultos, y que suele aparecer al principio del verano. Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), es una de las fotodermatosis más frecuentes que puede padecer hasta un 15-20% de la población.

“Afecta fundamentalmente en las zonas más expuestas como la cara, el cuello y las extremidades. Aparecen en estos casos pequeñas lesiones a las pocas horas de haber tenido contacto con el sol, durante las primeras exposiciones solares, y mejora a medida que la piel se broncea. No conlleva ninguna gravedad y con protección solar, exposiciones solares cortas y progresivas puede controlarse”, resalta la alergóloga.

Cuidado con la toma de medicamentos y el sol

En el caso de la hidroa vacciniforme, una rara forma de fotosensibilidad infantil, la doctora Pérez Montero resalta que suele aparecer en niños que presenten la piel clara. Concretamente, aparece en estos casos, según prosigue la doctora, un eritema a nivel facial tras la exposición solar que puede evolucionar a vesículas con contenido hemorrágico.

“Se puede acompañar de fiebre y de malestar general, pero suele desparecer en la adolescencia. Se caracteriza por brotes recurrentes de lesiones vesiculosas que se pueden controlar con el empleo de fotoprotectores solares en las zonas de piel más expuestas a la radiación solar”, subraya.

Pero quizá uno de los puntos más desconocidos por el público general, según considera esta especialista de Quirónsalud Madrid, es que la toma de algunos medicamentos puede favorecer lo que se conoce como ‘fotodermatosis secundaria a uso de medicamentos’: “Aparecen lesiones tipo quemadura tras la toma de medicamentos y después de la exposición solar. Los más frecuentemente implicados son los antibióticos y los antiinflamatorios. Es más frecuente en las personas adultas”.

Prevenir la alergia al sol

Así con todo, la jefa del servicio de Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid aconseja a la hora de prevenir la alergia al sol los siguientes puntos:

·Se recomienda evitar la exposición al sol en lo posible y utilizar fotoprotectores solares con filtros de protección solar altos.

Utilizar sombrero y ropa que cubra zonas expuestas.

Toma de antihistamínicos.

Evitar la exposición solar con la toma de ciertos medicamentos.

En algún caso puede estar recomendada la fototerapia para acostumbrar la piel al sol.

A su vez, si el paciente presenta una reacción exagerada al sol considera esta doctora que es imprescindible consultarlo con un dermatólogo o un alergólogo, quien diagnosticará y determinará el tratamiento a seguir en estos casos.