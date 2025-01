Soy abogada y debes incluir esta cláusula en tu contrato de alquiler para evitar una inquiokupación en tu vivienda

El fenómeno de la inquiokupación sigue disparándose en España. Muchos inquilinos dejan de pagar el alquiler a los pocos meses de su llegada a una vivienda, pero se niegan a abandonar la vivienda cuando el propietario lo requiere. Esta acción en ocasiones está perfectamente planeada, ya que al pagar algún mes ya se evitan cometer el delito de allanamiento de morada, que pronto podrían juzgarse en procedimientos abreviados.

En algunos casos, como en el de Paqui, los propietarios logran recuperar el piso tras un largo proceso, ella tuvo que acampar nueve días, aunque, a veces, no consiguen recuperar el dinero de los impagos. Otros propietarios, como Kathy, no pueden recuperar su piso porque los inquiokupas se amparan en la vulnerabilidad. Ana Quiroga, una abogada especializada en el tema, explicó en un vídeo en TikTok que "el fenómeno de la inquiokupación está cada vez más extendido y los okupas cada vez están mejor asesorados". Para contrarrestarles, reveló una cláusula que deben incluir, según ella, todos los propietarios en sus contratos de alquiler.

Esta es la cláusula que debes incluir en el contrato para evitar una inquiokupación

Ana Quirogapidió en su vídeo incluir textualmente la siguiente cláusula: "Para el supuesto de que el arrendatario deje de pagar las rentas en los periodos siguientes a la firma del contrato, dentro de la primera anualidad del arrendamiento, el arrendador se reserva el ejercicio de las acciones penales procedentes por la comisión de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, con solicitud de medidas cautelares al juez de instrucción de expulsión inmediata y acordar la detención en esos casos". La abogada concluyó el vídeo pidiendo incluir esta cláusula tanto si se es un pequeño propietario o una inmobiliaria.

Los propietarios salieron a la calle

El pasado sábado los propietarios afectados protestaron en Madrid, Barcelona y otras ciudades, como Málaga y A Coruña. En Madrid, medio centenar de personas, en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables, se han manifestado contra el decreto que prohíbe, desde 2020 desahuciar a estas familias hasta que la Administración les proporcione una alternativa habitacional.

Convocados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación y la recién creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), los afectados se han concentrado frente al Congreso de los Diputados con pancartas y pitos al grito de "¡decreto covid fuera!".

Aprovij también convocó concentraciones en otras veinte ciudades, entre ellas Barcelona, donde decenas de propietarios reclamaron más seguridad jurídica y la retirada de las medidas implementadas durante la pandemia por el Gobierno central para proteger a los inquilinos vulnerables, con el apoyo en este caso de dirigentes del PP y Vox.

Pendientes del Congreso

El Gobierno decretó en marzo de 2020 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, dentro del Real Decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes para amortiguar los efectos de la pandemia de la Covid. Desde entonces, la medida se ha ido prorrogando, la última vez en diciembre pasado, hasta finales de 2025, dentro de otro decreto que prevé que los arrendadores y titulares de viviendas afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos tendrán derecho a solicitar, hasta el 31 de diciembre de 2026, una compensación en determinadas circunstancias.

Este nuevo decreto está pendiente de ser convalidado en el Congreso, donde el PP asegura que votará en contra y Junts per Catalunya y el PNV no han asegurado su apoyo, imprescindible para que no decaiga. Los propietarios piden a estos partidos su voto en contra para poder agilizar desahucios autorizados judicialmente y frenados por este decreto.