Paqui, la mujer de 66 años que tuvo que acampar nueve días para recuperar su piso okupado: "Aún me deben 17.000 euros"

Paqui es una madre de familia que vivió un infierno durante 20 meses por culpa de una inquiokupación en la que fuera casa de sus padres. “Se alquiló porque mi madre tenía Alzheimer y nos la llevamos a mi casa. Es nuestro único piso, no somos grandes inversores”. Al ver la situación una de las empleadas del centro de día donde iba su padre le pidió si le podía alquilar la vivienda: “Decidimos alquilarlo por miedo a que lo okuparan”.

En la entrevista exclusiva a LA RAZÓN explicó que todo iba bien hasta que su madre falleció: “Empezaron los retrasos y los cinco herederos decidimos venderlo tras haber hecho aceptación de herencia”. Al ser su inquilina, le dieron prioridad a la hora de estudiar la venta. Ella aceptó y comunicó ir al banco a pedir el crédito, pero nunca lo hizo: “Pasaron 20 meses y no pagaban ni el alquiler ni la luz ni el gas”. El precio por el alquiler de este piso en Barcelona era de 650 euros mensuales.

"Hasta aquí, no se ríen más de mí"

En un ambiente previo a elecciones catalanas, Paqui decidió cortar la situación de raíz al ver que no salía el juicio: “Hasta aquí, no se ríen más de mí. Decidí ponerme en la puerta de la casa de mi madre con una tienda de campaña”. Su acampada duró nueve días, aunque la Guardia Urbana intentó que desistiera en el primero: “Me dijeron que no podía estar, pero luego hay gente viviendo en la calle a 20 o 30 metros”. Tuvo que retirar la tienda de campaña, pero no se movió de la puerta.

Tienda de campaña de Paqui La Razón

“La presión causó efecto. Acudieron al lugar distintos periodistas, políticos, salvo del PSOE” , explicaba Paqui. Tras los nueve días en la calle, consiguió recuperar la vivienda. “Ellos pidieron la vulnerabilidad, pero no se lo dieron. Les hice un seguimiento y estaban trabajando en una empresa importante”, añadió. Esto permitió que, con demora, se pudiera realizar el desahucio.

"Fue todo gracias a que mi marido me apoyó, sin él no lo hubiera podido hacer"

Paqui explicó que sus hijos no sabían nada de su acampada hasta que la vieron por televisión: “Me hubieran dicho que no”, confiesa. “Si veo yo a mi madre en una tienda de campaña no hubiera sido nada agradable. Fue todo gracias a que mi marido me apoyó, sin él no lo hubiera podido hacer”, reconoció prácticamente entre lágrimas. “Cuando vieron que lo conseguí, que nadie daba un duro por mí, me felicitaron mis hijos”, explicaba sobre el desenlace. Los vecinos tampoco lo sabían hasta que la vieron, en ese momento se volcaron con ella: “Me daba vergüenza, psicológicamente te deja muy tocado”.

Cuando recuperó su piso, se lo encontró totalmente vacío: “Las vecinas me decían que los muebles de mi madre se los habían llevado cuando a mí me habían dicho que estaban en una habitación. No había ni lavadoras ni cortinas”. Respiró aliviaba al ver que no había nada roto. Sin embargo, decidió vender el piso tras recuperarlo.

Así se encontró Paqui el piso al recuperarlo La Razón

“¿Por qué no echamos al moroso en 24 horas a la calle y al que lo necesita le subvencionamos el alquiler?”

“Yo no quería vender el piso, pero la inseguridad jurídica por el Real Decreto te obliga", afirma. Este es el Real Decreto ley 11/2020, que impide el desalojo de personas en estado de vulnerabilidad. Recientemente, el Consejo de Ministros lo prorrogó hasta final de 2025. “Este decreto solo protege al inquilino moroso. Si todavía ayudara al vulnerable…”, afirma Paqui, molesta por la situación. “Los propietarios no somos el escudo social”, afirmaba en la entrevista. Pidió otro tipo de soluciones: “¿Por qué no echamos al moroso en 24 horas a la calle y al que lo necesita le subvencionamos el alquiler?”. Piensa que si hubiera más seguridad, mejoraría la situación del alquiler: “Estoy en un club de petanca y la mayoría tienen un piso para su jubilación, pero no lo van a alquilar por miedo”.

Paqui confiesa que su lucha es apolítica: “Cuando llegan elecciones siempre he votado al que creía que tenía mejor programa. He votado al PSOE, he votado al PP… y que digan que somos fachas me duele en el alma”. Ella pertenece a la Asociación de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (APROVIJ): “Entre en un grupo por casualidad y al ver que había tanta gente como yo, que jamás hubiera pensado que había tanta, decidimos hacer la asociación”. Explicó que su objetivo es luchar contra la inseguridad jurídica y contra el decreto que ya ha sido prorrogado: “Tiene muchas lagunas que perjudican a todos, también al inquilino vulnerable”. Reconoce que en la asociación hay casos aún más complicados, como el de Kathy.

“No tengo necesidad de luchar por esto con 66 años, pero la situación me ha dejado marcada"

“No tengo necesidad de luchar por esto con 66 años, pero la situación me ha dejado marcada. Es el piso donde nací y lo he tenido que vender por la inseguridad”, afirma Paqui, tremendamente dolida por tener que deshacerse de sus recuerdos. “Hago un llamamiento para que la gente nos apoye, incluso cualquier propietario que simplemente tenga su piso alquilado. Hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera”, explica. También pidió que las autoridades reciban a los propietarios al igual que al sindicato de inquilinos: “Hemos mandado correos y mensajes por ‘X’ a la ministra y no contesta. ¿Por qué a nosotros no? Que escuche también nuestra versión”, solicita.

En las últimas semanas también ha estado en el foco la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el PNV, que fue aprobada en el Congreso y vetada en el Senado, y buscaba juicios rápidos para los casos de allanamiento y usurpación. Paqui se mojó sobre esta propuesta: “Ayudaría mucho si se realiza con okupas e inquiokupas”. Explica que hay una nueva moda en la okupación para evitar cometer allanamiento: “La gente alquila, paga un mes o dos y a partir de ahí se queda en el piso sin pagar”.

La pesadilla aún no ha acabado

Pese a que Paqui pudo recuperar su piso, el calvario no ha terminado para ella: “A mí me deben 17.000 euros. No he recuperado nada y estoy a la espera de que la embarguen. Pese a que la sentencia le obligue no ha saldado la deuda”. Explicaba que sabe que el que fuera su inquiokupa trabaja, pero que ni le paga ni le embargan nada.