Soy abogado y esta es la mejor solución si te llama al móvil un prefijo 621: "No hay nadie nadie al otro lado"

“Son muy pesados”. Esa es la frase que más emplean los españoles cuando reciben una llamada de un número desconocido y que, además, muchas veces ni siquiera contesta posteriormente. En España está prohibido realizar llamadas comerciales sin un consentimiento previo, pero solo si las realiza una persona. De eso se aprovechan muchas empresas y muchos delincuentes. Muchas de ellas llamadas que se reciben no son para publicitar, sino para engañar. En los últimos meses algunos de los números de los que más se reciben llamadas son los que empiezan con el prefijo 621.

El prefijo 621 es un número español y aparentemente legal, pero se ha convertido en un indicio recurrente de posibles llamadas fraudulentas, una práctica cada vez más extendida: “Anda que no dan follón, es raro el día que no reciba una o dos llamadas desde números que comienzan por 621”, comenta Arsenio Martínez. Él es socio del despacho Millennials Abogados y en un vídeo difundido a través de TikTok explica cómo se debe actuar ante este tipo de llamadas para que dejen de molestar de forma habitual porque, sí, no es solo cosa de los usuarios promedio, para este abogado también “son muy pesados”.

¿Se deben ignorar las llamadas del prefijo 621?

No responder las llamadas es la mejor opción cuando nos aparece el prefijo 621. Sin embargo, ignorarlas por completo no siempre resulta viable, especialmente para quienes buscan empleo o esperan comunicaciones importantes. También hay en trabajos en los que se está obligado a coger todas las llamadas, como le ocurre a Arsenio Martínez: “Por mi condición de autónomo, estoy obligado a coger todas las llamadas que me entran”. Este tipo de trabajadores no las pueden ignorar, atenderlas con precaución es fundamental, ya que ayuda a identificar posibles intentos de estafa.

¿Qué ocurre al descolgar este tipo de llamadas?

“Cuando coges esta llamada, no hay nadie al otro lado y, enseguida, te cuelgan”, describe Arsenio Martínez. Este patrón, según él, es habitual. La mayor equivocación al atender este tipo de comunicaciones radica en responder de manera informal, como se haría con una persona conocida.

“Por supuesto, siempre contesto diciendo ‘dígame’, nunca digo ‘¿sí?’”, recalca. El experto explica que muchas de estas llamadas son gestionadas por contestadores automáticos que graban la voz del interlocutor con el fin de realizar contrataciones fraudulentas. Expresiones como “sí”, “vale” o “de acuerdo” pueden ser aprovechadas por los estafadores para suplantar identidades o autorizar transacciones bancarias. Este tipo de engaño es conocido como la estafa del sí.

¿Qué buscan los ciberdelincuentes?

Grabar tu voz no es el único peligro. Los delincuentes pueden combinar la grabación con datos personales obtenidos previamente mediante robos, filtraciones o engaños. Esto permite la creación de un perfil falso que podría utilizarse en fraudes financieros o para firmar contratos. Esta técnica se conoce como 'vishing', que consiste en que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima. La clave para estos ladrones es ganarse la confianza de la persona al otro lado del teléfono.

¿Cómo actuar frente a estas llamadas?

Este abogado recomienda ser extremadamente cauteloso. Ante una llamada de este tipo, lo mejor es responder con un tono profesional, y si no hay respuesta al otro lado, colgar de inmediato. “Bloquear, bloquear y bloquear”, enfatiza Arsenio Martínez. "Así estoy toda la semana", añade. Bloquear números puede ser algo aburrido y pesado, pero es muy útil para reducir estas llamadas en el medio plazo.

Así puedes bloquear cualquier número en iOS y Android

Los dispositivos móviles, tanto Android como iOS, ofrecen funciones para limitar el contacto con números no deseados. Esto reducirá el número de llamadas fraudulentas que se pueden recibir. Así se puede bloquear un número de teléfono en Android:

Ve al historial de llamadas desde la app de teléfono.

Selecciona la llamada del número sospechoso.

Toca “Bloquear” o “Marcar como spam”.

Además, este sistema operativo ofrece la posibilidad de que se informe cuando una llamada puede ser spam o fraudulenta. Se debe hacer lo siguiente para que el dispositivo lo marque: Activa la opción “Desconocido” desde “Ajustes” ves a “Números bloqueados” para evitar llamadas de números privados o no identificados. En iOS también se pueden bloquear números y se debe hacer de la siguiente manera: