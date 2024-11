Soy experto en ciberseguridad y te explico cómo donar a los afectados por la DANA sin caer en estafas

Como bien es sabido, cuando el humano se encuentra en la tragedia más absoluta evoca en su ser lo mejor y lo peor de sí mismo. En este caso, prácticamente de forma unánime, la población española se ha manifestado en favor de los damnificados por la DANA donando víveres para el sustento de los afectados. Hay quienes incluso se han llegando a desplazar a la zona cero del asunto para ayudar de primera mano a las familias afectadas en esta verdadera tragedia. Sin embargo, no han tardado en llegar aquellos desalmados que se aprovechan de la buena fe de la gente para promulgar el mal, y no me refiero a los políticos.

Dejando atrás toda moral ética posible, estos delincuentes se encargan de exprimir el dolor de la gente para, con motivo de la catástrofe, sacar rédito económico. Un gesto impetuoso de deshonra y ruindad. Es por eso pertinente retratar todos y cada uno de los posibles casos que nos encontremos. Las estafas contribuyen a la perversión del sistema por lo que han de ser tratadas de manera tajante y sin tapujos. En este caso, el Director de Tecnología en Lynx y experto en ciberseguridad, Carlos Santa Cruz nos informa sobre las claves para discernir si, mientras donamos, nos están estafando.

Métodos principales de estafa en las donaciones por la DANA

En el caso que hoy nos concierne, los métodos suelen ser similares al resto de fraudes telemáticos. Su propagación suele darse desde la suplantación de organizaciones con prestigio aunque lo que cambian son los medios. "Uno de los métodos más comunes es a través de mensajes de texto o WhatsApp, en los que los estafadores se hacen pasar por organizaciones benéficas conocidas o incluso por entidades de emergencia, solicitando ayuda económica inmediata" exclama el profesional.

Asimismo comparte la clave de que estos ciberdelincuentes centran su atención en la inmediatez provocada por la solidaridad y la empatía con el pueblo valenciano. El mensaje que difunden viene motivado por la emergencia que supone esta tragedia para las víctimas. Además incide en un modelo muy extendido de estafa: "Otro canal frecuente es el email, en el que se envían enlaces falsos hacia supuestas páginas de donaciones que imitan las webs de organizaciones legítimas." No es baladí recalcar el papel que juegan estas asociaciones en redes jugando con el sensacionalismo para acercarse a los usuarios.

Cómo se si me puedo fiar de las ONGs

Vamos con un tema polémico, las Organizaciones No Gubernamentales. Cabe recalcar que este concepto no la exime de ser una asociación sin ánimo de lucro, tan solo aclara su privatización, por lo que, también hay que tomar ciertas precauciones a la hora de donar. El experto nos recomienda seguir una serie de pautas: "Primero, consulta si está registrada oficialmente, ya que las ONGs suelen aparecer en registros públicos o portales de transparencia. Además, investiga su historial: una ONG confiable suele tener presencia en redes sociales, página web oficial, y transparencia en sus proyectos y en el uso de los fondos".

No obstante, una vez verificados estos factores todavía hay que mantener la alerta activa puesto que, a pesar de que el cumplimiento de estas claves es un gran indicio, no esta eximido de peligro. "Otra buena práctica es revisar si está acreditada o asociada con organismos reconocidos, como plataformas de transparencia o certificación" declara el director. Sin embargo, la mejor opción en el caso de la DANA es donar materiales y dinero a un conocido que se vaya a desplazar a los pueblos devastados para ayudar. Así conocemos de primera mano el destino íntegro de nuestra donación.

Qué debo hacer si me han estafado

Carlos Santa Cruz expone que es de vital importancia denunciar puesto que este acto tiene varias funciones, no solo la individual. En primera instancia hay que denunciarlo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para tratar de identificar a la entidad que haya efectuado dicho delito y que pueda rendir cuentas ante la justicia. Otra finalidad de la denuncia es el de identificar la estafa para alertara al resto de ciudadanos sobre los peligros del acontecimiento para que no se vuelva a replicar. Al mismo tiempo recomienda difundirlo por redes sociales o por canales de difusión que informen al resto de usuarios.