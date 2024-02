En la muerte de Bartolomé Beltrán: "Tenía una capacidad increíble para comunicar, lo hacía muy fácil"

Las muestras de cariño y de pesar por la muerte del doctor Beltrán se han ido sucediendo desde que se ha conocido la noticia de su fallecimiento. Las reacciones se han producido desde numerosos sectores de la opinión pública, ya que era muy querido por todos aquellos que le conocían, que destacan de él su papel como divulgador de la medicina, su disposición y su carácter alegre y enérgico.

Desde el ámbito de la Sanidad, LA RAZÓN ha recogido las declaraciones de personas y entidades a través de la red social X (antes Twitter). Así, la ex ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, ha señalado que “se nos ha ido un gran médico, mi amigo el doctor Bartolomé Beltrán. Gran profesional y durante décadas un referente en la divulgación médica. Mi cariño a su familia y al consejo de Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) -del que formaba parte- y amigos”.

La Clínica Universidad de Navarra ha destacado que fue “uno de los pioneros de la divulgación médica en España. Que sigamos siempre su ejemplo de difundir con criterio la mejor evidencia con visión de salud pública”. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha destacado que “fue un gran divulgador que supo llevar la Medicina a todos los hogares españoles a través de sus programas de radio y TV”. Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos (CGCOF), ha querido dar las gracias “por tu amistad, por tu firme defensa de la #ProfesiónFarmacéutica y la gran labor que has hecho para acercar la salud a todos los hogares a lo largo de estos años”.

Presidente del Mallorca

Pero Bartolomé Beltrán también era muy conocido en el mundo del deporte, ya que fue presidente del RCD Mallorca de fútbol durante tres años, que el mallorquinismo recuerda como unos de los más brillantes de su historia.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de “un gran profesional que se ganó la estima de todo el mundo". También en la red social X, Prohens ha destacado del médico mallorquín que fue uno de los grandes divulgadores de la medicina y la vida saludable en "toda España". Además, fue un "referente del mallorquinismo". "Sólo puedo agradecer su cariño y afabilidad siempre que charlamos; descansa en paz Tomeu", ha escrito la presienta de Baleares.

Marcelino Elena, exjugador del Mallorca, le ha recordado como "un hombre lleno de energía y de ambición, que movilizó al mallorquinismo y cambió el rumbo de la historia para el Mallorca".

El club balear, ahora en manos de empresarios estadounidenses, rendirá un homenaje al doctor Bartolomé Beltrán en el partido de LaLiga que este domingo disputará ante la Real Sociedad en el estadio Son Moix.

El Real Madrid también ha lamentado en un comunicado el fallecimiento del doctor, en el que resalta que durante su época como presidente del Mallorca devolvió al club balear a "la élite del fútbol español", ya que "durante esas tres temporadas, el Real Club Deportivo Mallorca volvió a la élite del fútbol español, consiguiendo un ascenso a Primera División y disputando una final de la Copa del Rey", señala. A la vez resalta su figura como "un pionero y eferente en la difusión de todo lo relacionado con la medicina".

Un gran comunicador

Innumerables han sido también las muestras de pésame desde el mundo de la comunicación, donde Bartolomé Beltrán desarrolló una gran labor para acercar la medicina a la sociedad. El director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, ha declarado a LA RAZÓN que “el doctor, para nosotros el Doc, siempre fue un gran compañero y un apoyo moral y real cuando la salud daba algún disgusto al entorno del Grupo. Siempre fue muy generoso y quiso estar en Atresmedia hasta el último minuto. Que descanse en paz. Echaremos mucho de menos al Amigo.”

Javier Gimeno de Priede, ex consejero, delegado de Antena 3 radio y Antena 3 televisión y fundador, ha indicado que “conocí a Bartolomé Beltrán hace más de 35 años. Nunca le agradeceré bastante su apoyo y su dedicación a todos los que formamos la familia de Antena 3, tanto desde el punto de vista personal como profesional y como médico. Beltrán fue una persona entregada a Antena tres, primero en la radio y después en la televisión, de la que fue fundador y uno de los pioneros. Y de él tenemos todos el recuerdo de una persona absolutamente servicial, entrañable en sus comportamientos personales y un gran profesional que dejó su impronta tanto en la prensa como en la radio como en sus programas de televisión”.

Con Nieves Herrero coincidió en el programa De tú a tú durante los años 1990 y 91. La periodista ha confesado estar muy afectada tras conocer la triste noticia. “Siempre ha estado ahí con esa alegría, porque él tenía mucha alegría de vivir. Tenía una sonrisa preciosa, y la verdad es que me he quedado en shock. No puedo decir otra cosa, porque es que no me hago a la idea de que Bartolomé, con 74 años, se haya ido. Me he quedado muy noqueada. Es que casi no me lo puedo creer”, ha manifestado a LA RAZÓN. “A él le gustaban un montón el periodismo y la comunicación. Y de hecho luego se fue transformando en uno de los grandes comunicadores de salud en España”, continúa. “Él tenía una capacidad increíble para comunicar, lo hacía muy fácil, se entendían las enfermedades, se entendía cómo lo explicaba e hizo una labor muy importante a nivel educativo y a nivel de divulgación sobre enfermedades y cómo prevenirlas”, concluye.

Por su parte, Koké Tejera, directora de relaciones públicas del grupo Atresmedia hasta 2019, ha aseverado que “Bartolomé, 'Tolo' para los amigos, era un grande. La generosidad en persona: trabajador, una inteligencia prodigiosa, carismático, único e irrepetible. Con él se rompió el molde y he tenido la suerte de que hayamos sido grandísimos amigos y de haber trabajado juntos 30 años. Le vamos a echar muchísimo de menos”, ha lamentado.