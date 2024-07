Test de personalidad: Egipcio, griego, celta... Esto dicen tus pies sobre tu carácter

Si las piernas son las columnas que sostienen el cuerpo, los pies bien podrían compararse con el basamento de estas estructuras arquitectónicas. Son el apoyo del humano, la herramienta que se usa a diario para correr, pasear, jugar al fútbol, golpearse contra un mueble, etc.

Si hay gente que es capaz de leer el futuro en las manos, los pies también tienen algo que decir en esta conversación. Se sabe que la forma del pie contiene información sobre el pasado genético que puede trazarse hacia varios milenios atrás en la historia del ser humano y sus civilizaciones.

Test de personalidad: ¿Qué tipo de pie tienes?

Existen decenas de tipos de pies, pero aquí nos centraremos hoy en los cinco principales y más comunes.

Para realizar este juego deberá descalzarse y mirar hacia abajo. Observe bien sus pies, tome medidas, fíjese en los detalles. A continuación le mostraremos una imagen con cinco figuras numeradas, usted debe reconocer cuál de ellas se parece más a sus pies:

Dependiendo de qué tipo de pie tenga usted de todos estos o, en su defecto, el que más se le parezca ('para gustos, los pies'), le presentamos una serie de arquetipos del carácter de una persona que puede que encajen mejor con cada uno.

1. Pie Egipcio

Esta clase de pie se caracteriza por un dedo pulgar más largo y el resto de menor tamaño en orden descendente. Las personas con pie egipcio se suelen destacar por ser profundas, le dan muchas vueltas a todas las situaciones. Además, son muy trascendentales, piensan ocasionalmente en el más allá y tienen inquietudes religiosas o místicas.

2. Pie Romano

Es un pie con el pulgar, el índice y el corazón de la misma longitud, mientras que el anular y el meñique son mucho más cortos. Tienen un carácter fuerte y saben imponerse cuando toca. Aunque pecan un poco de falta de sutileza o empatía, son tremendamente justos en la hora de decisiones y cuando emiten juicios de valor sobre otras personas.

3. Pie Griego

Es como el pie egipcio, pero con un dedo índice notablemente más largo que los demás. Esta clase de pie se suele asociar con personalidades tranquilas y reflexivas. Muestran un amor total y un ansia por el conocimiento, y son bastante extrovertidos, siempre queriendo descubrir cosas nuevas o conocer a gente interesante con los que intercambiar puntos de vista.

4. Pie Germánico

Es un tipo de pie menos común, tiene un dedo gordo excesivamente ancho y el resto de los dedos cortos y de la misma longitud. Estas personas se caracterizan por ser bastante frías al principio, aunque muy hospitalarias una vez que cogen confianza. Tienen dificultades para adaptarse a nuevos ambientes, y sienten un gran respeto por el orden y la tradición.

5. Pie Celta

Este probablemente el tipo de pie más extraño de ver de los que hoy presentamos. Las personas de pie celta suelen ser un poco 'cabra loca'. Todo lo contrario a las de pie germánico, sienten nulo respeto por la autoridad y las normas, por lo que tienden a ser muy creativas y un poco ácratas. Son despistadas y viven en poco en su mundo, pero sí que guardan mucha empatía hacia la libertad de los demás.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.