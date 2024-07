Test Visual: ¿A quién ayudarías primero? Esto es lo que dice sobre tu personalidad

El cerebro humano tiene una respuesta increíblemente rápida a la hora de identificar y reconocer objetos. En pocos milisegundos, las personas son capaces de reconocer si algo que han visto es una amenaza o no, lo que ha ayudado mucho a la evolución y mantenimiento de la especie.

Igualmente, dependiendo de qué persona de la imagen que mostraremos a continuación escoja antes de manera automática si tuviera que prestarle ayuda, esto dirá de usted muchas cosas en cuanto a su personalidad y su forma de ser.

¿A quién ayudaría primero? Test visual para descubrir su forma de ser

Para este ejercicio es muy importante que sea honesto consigo mismo. Deberá echar un vistazo rápido a la siguiente imagen, donde se muestras a personas de diferente edad y condición en apuros. La cuestión es la siguiente. Solo puede ayudar a uno primeramente, en este caso, ¿a quién de los cuatro escoge?

Juego visual a quién ayudarías Pinterest (Genial)

Dependiendo de a qué persona de las cuatro haya decido prestarle ayuda, se revelan distintos aspectos sobre su personalidad que quizá hasta ahora le habrían pasado inadvertidos.

1. Anciana invidente

La primera figura muestra a una mujer de la tercera edad ciega y desorientada, tratando de ubicarse con la ayuda de su bastón. Si escogió a esta anciana, es porque usted tiene un gran sentido de la empatía hacia las personas discapacitadas, además de un respeto enorme hacia los miembros de la tercera edad, que en muchas ocasiones no pueden valerse por sí mismos, pero no tienen a nadie que les ayude.

2. Niño llorando

En esta segunda imagen se muestra a un niño bastante pequeño, de pocos años de edad, llorando desconsoladamente. No se sabe si porque está perdido y busca a sus padres o porque haya tenido algún problema. Si decidió ayudarlo a él en primera instancia, es porque dispone usted de un gran sentido paternal y de protección hacia la infancia. Los instintos de supervivencia en los animales casi siempre les empujan a proteger antes que nada a las crías más jóvenes e indefensas.

3. Hombre con muletas

La tercera figura representa a un varón adulto con un esguince en el tobillo que se ve obligado a caminar con muletas, pero que no es capaz de mantener el equilibrio y está a punto de caer al suelo. Si has escogido a este hombre para ayudarle primero es porque tienes un gran sentido de la lógica. De las cuatro personas, es la que necesita que le echen un cable de forma más urgente.

4. Médico patosa

La última imagen muestra a una médico o enfermera a la que se le han caído al suelo una pila gigante de papeles que portaba de la mano. Si ella ha sido tu elección, probablemente sea por el gran sentido del civismo que posees, que te hace querer ayudar a los demás de manera impulsiva.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.