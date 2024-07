Test Visual: cómo de optimista eres según qué vaso de agua escojas

El cerebro humano tiene una respuesta increíblemente rápida a la hora de identificar y reconocer objetos. En pocos milisegundos, las personas son capaces de reconocer si algo que han visto es una amenaza o no, lo que ha ayudado mucho a la evolución y mantenimiento de la especie.

Igualmente, dependiendo de en qué objeto reparemos antes al echar un rápido vistazo a un grupo de imágenes, se pueden sacar conclusiones muy interesantes sobre el tipo de personalidad de cada uno.

¿Optimista o pesimista? Descubre cómo eres según este test visual

Para este ejercicio es muy importante que seas honesto contigo mismo. Deberás echar un vistazo rápido a la siguiente imagen, donde se muestran varios vasos de agua, y fijarte bien en cuál es el primero sobre el que tu mente puso la atención, aquel que reconociste nada más verlo.

Test visual de optimismo LA RAZÓN

Dependiendo del vaso de agua que tu cerebro haya detectado primero, se pueden extraer distintas conclusiones acerca de tu personalidad y tu modo de ser.

1. Vaso lleno

Un poco de optimismo está bien, pero lo tuyo es pasarse. Vives ajeno a la realidad del mundo, para ti todo es un paseo por la "calle de la piruleta". No está mal ser así, pero tampoco estaría de más un poco de objetividad.

2. Vaso tres cuartos

O por casualidad estás teniendo un buen día, o es que todo apunta a que eres una persona alegre y totalmente optimista. La vida te sonríe, o es que tú sabes verlo todo siempre de color de rosa. Felicitaciones por esa forma única de tomarte todo siempre tan bien, aunque no sea perfecto.

3. Vaso medio lleno

Bueno, eres bastante realista. En tu paso por la vida te sientes un poco como Javier, aquel hombre que en el programa de "First Dates" se definió como "alegre, pero no mucho".

4. Vaso un cuarto

Eres una persona algo pesimista. Aunque no caes en un pozo negro de desesperación, tampoco te vendría mal un poco más de alegría. Ánimo, que la vida son dos días y no se puede estar siempre pasando un mal trago.

5. Vaso con culín

Tienes "complejo de Pandora". Aunque ves todo de una forma muy negativa, una parte muy humana en ti siempre guarda algo para sacar esa mínima gota de esperanza tan importante.

6. Vaso vacío

No destacas precisamente por ser "la alegría de la huerta". Eres una persona de lo más pesimista, siempre ves todo lo que te sucede como una catástrofe. Es importante saber tomarse cada obstáculo como una nueva oportunidad para aprender, ánimo.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.