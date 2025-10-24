Tiemblan las tiendas de Bellas Artes: Lidl desata la guerra con el estudio portátil que arrasa por 24,99 euros

La idea de coger los bártulos de pintar y plantar el caballete en mitad del campo o en un rincón tranquilo de casa ya no es una fantasía reservada a artistas con un gran presupuesto. La cadena de supermercados alemana Lidl ha puesto en circulación un producto que busca precisamente democratizar esta afición, encapsulando en un solo objeto todo lo necesario para empezar a crear: un estudio de arte portátil que se puede transportar con la misma facilidad que un maletín de trabajo.

De hecho, la propuesta no escatima en recursos para el creador. El interior del maletín alberga un surtido con 52 piezas, un equipamiento de partida más que completo que incluye desde un juego de pinceles de distintos grosores y formas hasta una paleta de mezclas, varias pinturas y un primer lienzo para dar rienda suelta a la inspiración sin tener que realizar ninguna compra adicional.

Pero la clave del conjunto reside en su ingenioso diseño. Fabricado en madera, el maletín de 33 x 13 x 45 centímetros se transforma en un caballete de campaña con solo desplegarlo, una solución práctica y versátil para trabajar tanto en interiores como al aire libre. Esta doble funcionalidad es uno de los principales atractivos que explican el interés que está generando entre los consumidores.

Funcionalidad y un precio competitivo para todos

En este sentido, el diseño no se limita a la mera transformación. El caballete resultante cuenta con un soporte de lienzo regulable en altura, capaz de alcanzar hasta los 70 centímetros, lo que permite al artista ajustar la posición de trabajo a sus necesidades y al tamaño de la obra. Esta característica lo convierte en una herramienta adecuada tanto para quien se inicia en el mundo del arte como para pintores con más experiencia que buscan una solución económica para sus bocetos o trabajos de exterior.

Asimismo, el factor que termina de redondear la oferta es, como suele ocurrir con la compañía alemana, el coste. La estrategia comercial de Lidl ha posicionado el producto con su precio actual de 24,99 euros, una cifra que además supone una rebaja sobre su coste original de 29,99 euros. Con esta combinación de funcionalidad, contenido y un desembolso ajustado, el set aspira a convertirse en uno de los fenómenos de venta de la temporada en su popular sección de bazar.