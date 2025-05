«Todavía no se ha podido canonizar al llamado "influencer" de Dios»

El Reverendo Eduardo Baura, Profesor en Derecho Canónigo en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, consultor de la Congregación de los Obispos ha concedido una entrevista a «LA RAZÓN», para explicar lo que sucede desde el fallecimiento de un papa hasta el Cónclave.

¿Quién gobierna la Iglesia durante los días que no hay papa?

Hasta que no haya un nuevo pontífice no se pueden realizar las actividades petrinas. El término «actividades petrinas» se refiere a las funciones, acciones o tareas que, dentro de la Iglesia católica, están asociadas a la misión de San Pedro (Petrus en latín), considerado el primer Papa. Estas actividades incluyen, sobre todo gobernar la Iglesia universal (el llamado «ministerio de unidad» entre todos los católicos).

Cuando se habla de «actividades petrinas» se refiere al conjunto de deberes espirituales, pastorales y doctrinales que corresponden al Papa como líder supremo de la Iglesia, por poner un ejemplo ejecutar un dogma de fe. Tenemos el ejemplo en este caso que con la muerte del Papa Francisco no se ha podido llevar a cabo la canonización prevista de Carlo Acutis, conocido como el «Influencer de Dios».

¿Se puede modificar la legislación que ha estado vigente hasta la muerte del Papa Francisco?

No, durante este periodo no se puede realizar ningún cambio. No se pueden dar nuevas leyes ni modificar las que están en vigor.

¿Entonces quién gobierna la Iglesia durante este periodo? ¿Quién puede tomar decisiones?

La Constitución Apostólica estabiliza que el Colegio Cardenalicio no tiene ninguna potestad jurídica ni jurisdicción sobre las cuestiones relativas al Pontífice Romano.

¿Cuáles son los pasos que se dan hasta llegar al Cónclave?

Se prevén dos tipos de Congregaciones de Cardenales. La Congregación General y la Congregación particular.

La primera es la reunión de todos los cardenales de la iglesia, inclusive los que han superado los 80 años de edad, que no podrán entrar en el Cónclave pero si participan en las Congregaciones Generales, las Particulares las preside el Cardenal Camarlengo y otros tres cardenales. Los que han sido elegidos para representar la Congregación Particular son los que han resuelto varios temas en estos días como la organización del funeral del papa, del protocolo siendo que otros asuntos están a cargo de la Organización General.

¿Quién toma decisiones durante este tiempo?

El Camarlengo. Es una figura clave durante la sede vacante desde la muerte del papa hasta el anuncio del nuevo papa. Se ocupa de las gestiones ordinarias pero no toma ninguna decisión que solo el papa puede tomar. El camarlengo es el encargado de confirmar oficialmente la muerte del papa, sella los apartamentos papales, administra los bienes materiales relativos a temas básicos de administración pero no puede ni renovar ni modificar. También convoca el Cónclave junto al Colegio Cardenalicio. Y, además, es el encargado de mantener en funcionamiento de la «máquina» de la Iglesia hasta que haya un nuevo Pontífice.

¿Cuáles fueron los cambios que hizo el Papa Benedicto XVI?

El cambio que hizo el papa Benedicto fue que en la hipótesis que no se elija después de 75 votaciones, después de haber votado los dos tercios de los electores, si no se llega a elegir a partir de ese número de votaciones, se vote solamente a los dos que han recibido mas votos.

¿Y el Papa Juan Pablo II?

Juan Pablo II había previsto que, a partir de ese momento, bastase la mayoría absoluta. Con dos tercios se garantiza que haya un consenso entre los cardenales, mientras que la mayoría absoluta existe el riesgo de una división y que se parta en dos partes convirtiéndolas en casi irreconciliables.

Es importante reservar la unidad de la Iglesia, recalca Monseñor Eduardo Baura. El ministerio del papa es en gran parte de unidad, porque es el Padre común a todos. Los dos últimos cónclaves, en 2005 y 2013, duraron solo dos días. Pero el cardenal sueco Anders Arborelius dijo el lunes que espera que este cónclave tome más tiempo, ya que muchos de los cardenales nombrados por el papa Francisco nunca se han visto antes.

