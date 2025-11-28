Trágico accidente en Vizcaya: muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras ser arrollados por un autobús

Un menor perdió la vida la pasada noche en la localidad vizcaína de Berriz tras ser atropellado por un autobús cuando circulaba en bicicleta por la N-634.

Otro menor que le acompañaba ha resultado herido, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente ocurrió a las nueve menos cuarto, cuando los dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, circulaban en bicicleta por la N-634 a la altura de la localidad de Berriz.

Debido a las graves lesiones sufridas, uno de ellos falleció "prácticamente en el acto", y su defunción fue certificada por el facultativo desplazado al lugar.

El otro menor que le acompañaba fue evacuado al hospital de Cruces, donde quedó ingresado para ser tratado de las lesiones.

La Ertzaintza ha puesto en marcha la correspondiente investigación con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo el accidente.